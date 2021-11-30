СЕО компании Productech Даниил Микитченко имеет опыт ведения бизнеса в Украине, однако сейчас управляет компанией, занимающейся продажами на Amazon, и оборот которой в настоящее время достигает 13 миллионов долларов. Как украинец добился такого результата – читайте дальше.

Обратите внимание Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Предпринимательский путь Даниила Микитченко

В 2009 году он запустил интернет-магазин шин и дисков Rezina.cc, который в 2013 году достиг оборота в 40 миллионов долларов, став лидером в этой отрасли на украинском рынке. Команда Даниила осуществляла около 1 тысячи заказов в день.

В 2015 году предприниматель продал свою долю в компании партнеру и вышел из проекта. Приблизительно тогда же парень заинтересовался рынком США.

С Алексом, нынешним партнером по бизнесу на Amazon, он познакомился летом 2016 года. Тогда у Алекса был собственный бизнес, старт которого был очень ярким, и общий объем продаж за год составил 3,5 миллиона долларов.

Из-за сверхбыстрого развития Алекс понял, что ему нужна помощь, и начал искать руководителя, который занимался бы маркетингом, а позже решил, что нуждается прежде всего в операционном директоре.

Интересно Сколько зарабатывают IT-специалисты в Украине

Нынешнее состояние Productech

После знакомства с новым бизнес-партнером Даниил заметил, что тот постоянно рассказывал о больших целях, будущих объемах продаж в сотни миллионов, развитии рынка электронной коммерции и грандиозных масштабах.

В настоящее время компания владеет 4 торговыми марками, а в портфеле компании – 25 различных моделей электроники и аксессуаров.

Было время, когда у Rezina.cc я радовался 100 заказам в день, а затем и 1 тысяча заказов стали для нас нормой. Мы стремимся к тому, чтобы объемы продаж в 100 миллионов в год были для нас привычной реальностью уже в 2025 году,

– делится Даниил Микитченко.

Как украинец управляет компанией в США из Украины

Тайм-менеджмент – прежде всего

Предприниматель рассказывает, что в работе с американскими контрагентами есть свои особенности. По меньшей мере, работая из Украины, существует разница во времени – от 7 до 11 часов. Ребята научились организовывать свою работу так, чтобы их графики частично пересекались. Это позволяет созваниваться и синхронизировать действия.

Чтобы следить за прогрессом команды в Украине, предприниматели создали систему регулярных встреч – менеджмент-встречи, результаты продаж, разработка и корректировка рекламных активностей, встреча продуктовой команды.

Для каждой встречи проделаны регламент и набор отчетов, по которым в компании оценивают результаты. Это позволяет на еженедельной основе отслеживать, все ли сделано для достижения поставленных целей.

Читайте также Единорогов уже слишком много: почему инвесторы предпочитают декакорны и кто они такие

Знание правового поля

Компания украинца работает на Amazon по так называемой модели Private Label. Это означает, что предприятие напрямую сотрудничает с заводами-производителями и развивает собственные бренды. Здесь важно развертывать деятельность по всем требованиям законодательства (в этом случае США) и не "играть" с правилами Amazon.

Даниил рассказывает, что формально зарегистрировать аккаунт продавца может каждый человек или бизнес, если предоставит:

банковский счет;

действующую кредитную карту;

паспорт или другие документы на компанию;

документ о налоговой регистрации;

номер телефона.

Однако на практике, по словам Даниила, существует множество нюансов, например:

Amazon доверяет не всем банкам;

принимает паспорта не всех стран мира;

алгоритмы платформы постоянно меняются и нужно подстраиваться.

Налоговый вопрос

Резиденты США платят налоги со всех собственных доходов, независимо от того, в какой стране они их получили. За этим следит налоговая служба (IRS), которая уполномочена получать доступ к любой базе данных, в частности таможне или банковским счетам.

При этом, как подчеркивает Даниил, налоговая в США ведет себя очень лояльно, когда дело касается бизнеса. Государственный орган не имеет навязчивой цели оштрафовать предпринимателей.

Мы как-то попали под аудит налога на продажу (что-то вроде НДС) в Калифорнии. Нас попросили все финансовые отчеты за последние три года. Налоговая нашла расхождение на сумму 9 тысяч долларов. Однако, поскольку это погрешность около 1%, то эту ошибку нам простили,

– вспоминает украинец.

Важно Высшие налоги для ФЛП с декабря 2021 года: сколько будут платить предприниматели

Как работает компания

В настоящее время штат Productech насчитывает 22 сотрудника в Украине, которые выполняют почти все бизнес-процессы. В США размещены бухгалтеры и юристы – помогают они с налоговой отчетностью и взаимодействием с банками.

Так, компания зарегистрирована в США, там платит налог на прибыль (около 40%), а вся украинская команда зарегистрирована как ФЛП на 3 группе единого налога. Принципы честного труда и прозрачной уплаты налогов, как рассказывает Даниил, возвращаются финансовой поддержкой со стороны США и кредитами под низкие проценты.

В Украине честная уплата налогов возвращается нам развитием инфраструктуры и комфортом жизни в родной стране,

– подчеркивает предприниматель.