Уоррен Баффет раздал трем сыновьям по 2 миллиарда долларов: на что потратят средства

Американский миллиардер и филантроп Уоррен Баффет передал около 2 миллиардов долларов в фонды каждого из трех своих детей. Его младший сын использует часть денег для возрождения общины одного из городов.

За последние 15 лет Уоррен Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму около 2 миллиардов долларов в фонды каждого из трех своих детей. Питер Баффет, его младший сын, в интервью Wall Street Journal сообщил, что использует долю миллиардов отца для возрождения города Кингстон в штате Нью-Йорк.

Интересно Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Миллиардер планирует раздать 99% собственных средств

Уоррен Баффет, инвестор-миллиардер и генеральный директор Berkshire, в 2006 году пообещал отдать 99% своего состояния на благие цели. В прошлом месяце он уже прошел как минимум половину пути к этой цели. Этому способствовала передача 14 миллионов акций собственной бизнес-империи в фонд Питера Баффета NoVo.

Сегодня эти акции стоили бы почти 4 миллиарда долларов и составляют большую часть из 17,5 миллиона акций, которые он выделил для организации своего сына.

Чем занимается Фонд NoVo Основанный в 2006 году Дженнифер и Питером Баффет, фонд NoVo стал одним из крупнейших частных фондов в мире поддерживающим инициативы, направленные непосредственно на девушек и женщин. В том числе на прекращение насилия в отношении девушек и женщин и поддержку девушек-подростков. NoVo также работает над развитием социального и эмоционального обучения, поддерживает сообщества коренных народов и способствует развитию местной экономики.

На что идут миллиарды Баффета-старшего

Питер использовал вклады своего отца, чтобы купить за 13 миллионов долларов земли вблизи Кингстона и превратить их в местный сельскохозяйственный центр. Он также финансировал фестиваль, на котором художники могли обменивать свои работы на медицинские услуги, купил старый дилерский центр Honda и переоборудовал его в дом местного продовольственного кооператива. А также превратил местную радиостанцию ​​в некоммерческую общественную вещательную компанию, свободную от рекламы.

Питер, ярый критик недостатков капитализма и убежденный сторонник прав трудящихся и общественной работы, хочет, чтобы город Кингстон стало примером более социально справедливой общины.

Уоррен Баффет и младший сын имеют разные взгляды на отдельные вещи

Питер и его отец не доходят до общего видения по некоторым вопросам, но глава Berkshire заявил, что он не поддерживает "безудержный капитализм", и они с сыном "одинаково мыслят в принципиальных вещах". Действительно, Питер заявил The Journal, что он глубоко уважает работу своего отца и разделяет его философию в том, что нужно зарабатывать на жизнь любимым делом.

Интересно Секреты украинского бизнеса изнутри: 5 книг от топовых украинских СEO

Питер Баффет потерял огромное состояние, но не жалеет об этом

Кроме своей филантропической деятельности, Питер известен как музыкант, получивший премию "Эмми" и как человек, утративший огромное состояние. Когда в 1977 году ему исполнилось 19 лет, он получил в наследство акции Berkshire Hathaway на сумму 90 000 долларов.

Тогда он перевел эти акции в наличные, чтобы осуществить собственные мечты в музыкальной карьере. На сегодня эти акции стоили бы более 200 миллионов долларов.

Я не жалею об этом ни секунды. Жизнь – это то, что ты делаешь. Я использовал свои возможности, чтобы купить что-то невероятно ценное, чем деньги: я использовал возможность купить время,

– написал Питер Баффет о собственном решении в мемуарах.