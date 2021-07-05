За последние 15 лет Уоррен Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму около 2 миллиардов долларов в фонды каждого из трех своих детей. Питер Баффет, его младший сын, в интервью Wall Street Journal сообщил, что использует долю миллиардов отца для возрождения города Кингстон в штате Нью-Йорк.

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Миллиардер планирует раздать 99% собственных средств

Уоррен Баффет, инвестор-миллиардер и генеральный директор Berkshire, в 2006 году пообещал отдать 99% своего состояния на благие цели. В прошлом месяце он уже прошел как минимум половину пути к этой цели. Этому способствовала передача 14 миллионов акций собственной бизнес-империи в фонд Питера Баффета NoVo.

Сегодня эти акции стоили бы почти 4 миллиарда долларов и составляют большую часть из 17,5 миллиона акций, которые он выделил для организации своего сына.

Чем занимается Фонд NoVo Основанный в 2006 году Дженнифер и Питером Баффет, фонд NoVo стал одним из крупнейших частных фондов в мире поддерживающим инициативы, направленные непосредственно на девушек и женщин. В том числе на прекращение насилия в отношении девушек и женщин и поддержку девушек-подростков. NoVo также работает над развитием социального и эмоционального обучения, поддерживает сообщества коренных народов и способствует развитию местной экономики.

На что идут миллиарды Баффета-старшего

Питер использовал вклады своего отца, чтобы купить за 13 миллионов долларов земли вблизи Кингстона и превратить их в местный сельскохозяйственный центр. Он также финансировал фестиваль, на котором художники могли обменивать свои работы на медицинские услуги, купил старый дилерский центр Honda и переоборудовал его в дом местного продовольственного кооператива. А также превратил местную радиостанцию ​​в некоммерческую общественную вещательную компанию, свободную от рекламы.

Питер, ярый критик недостатков капитализма и убежденный сторонник прав трудящихся и общественной работы, хочет, чтобы город Кингстон стало примером более социально справедливой общины.

Уоррен Баффет и младший сын имеют разные взгляды на отдельные вещи

Питер и его отец не доходят до общего видения по некоторым вопросам, но глава Berkshire заявил, что он не поддерживает "безудержный капитализм", и они с сыном " одинаково мыслят в принципиальных вещах ". Действительно, Питер заявил The Journal, что он глубоко уважает работу своего отца и разделяет его философию в том, что нужно зарабатывать на жизнь любимым делом.

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Питер Баффет потерял огромное состояние, но не жалеет об этом

Кроме своей филантропической деятельности, Питер известен как музыкант, получивший премию "Эмми" и как человек, утративший огромное состояние . Когда в 1977 году ему исполнилось 19 лет, он получил в наследство акции Berkshire Hathaway на сумму 90 000 долларов.

Тогда он перевел эти акции в наличные, чтобы осуществить собственные мечты в музыкальной карьере. На сегодня эти акции стоили бы более 200 миллионов долларов.