Unilever и Cargill: компании, пытающиеся купить время, пока Россия убивает украинцев

США и Великобритания стали едва ли не крупнейшими союзниками Украины в борьбе против российских оккупантов. Однако до сих пор многие компании родом из этих стран ограничиваются лишь полумерой и продолжают финансировать убийства украинцев.

В частности, британская Unliever и американская Cargill частично прекратили свою деятельность на российском рынке. 24 канал проанализировал, как эти компании отреагировали на полномасштабную войну России против Украины, и как до сих пор продолжают инвестировать в геноцид украинской нации.

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Юнилевер

Один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии Unilever отреагировал на полномасштабное вторжение России в Украину 8 марта. По официальному заявлению британской компании, она приняла следующие меры:

способствовала благосостоянию своих украинских сотрудников, в частности, помогала в их эвакуации;

предоставила гуманитарную помощь в виде собственных товаров стоимостью 5 миллионов евро;

остановила импорт и экспорт продукции в Россию и из России;

прекратила инвестиции и финансовые вливания в рекламу на территории страны-агрессора.

Вместе с тем, Unilever прекратила все деловые операции в Украине – объясняя это тем, что вроде бы сконцентрировала все свои силы на помощь пострадавшим от войны украинцам. Между тем, производство продуктов питания и средств гигиены под собственным брендом в России компания останавливать не собирается.

Деятельность в России

На русском рынке Unilever находится с 1998 года. По данным росСМИ, только в 2021 году британская компания наторговала на рынке страны-агрессора более 81 миллиарда рублей – по тогдашнему курсу, это около 1,1 миллиарда долларов.

По подсчетам 24 канала, в том году компания уплатила в государственный бюджет России около 220 миллионов долларов налогов. На эту сумму страна-террористка смогла получить:

20 самолетов Су-25;

55 танков;

64 ракеты "Искандер";

293 ракеты "Калибр";

628 571 автомат "АК-47".

Конечно, в условиях прекращения экспорта товаров, прибыль компании на рынке страны-террористки значительно уменьшилась, а значит, и уменьшился размер налогов. Однако до сих пор на заводах Unilever в России работает более 3500 сотрудников, получающих зарплату. В общей сложности компания продолжает деятельность 4 крупных производственных кластеров в стране-террористке, ей принадлежит 8 крупных российских предприятий, которые до сих пор не прекратили свою деятельность и продолжают поддерживать экономику России.

маргариновый завод в Москве;

соусная, фасовочная фабрика чая и завод по производству мороженого в Туле;

заводы по производству мороженого в Новосибирске и Омске.

Бойкот компании

Обратите внимание, что к популярнейшим брендам компании, которые стоит бойкотировать каждому сознательному человеку, пока Unilever полностью не прекратит работать на экономику страны-террористки, которая убивает мирных украинцев.

продукты питания : Lipton, Brooke Bond, "Беседа", Calve, Creme Bonjour, Rama, Bertolli, Knorr, Hellman's, соусы "Балтимор", Pomo d'Oro;

: Lipton, Brooke Bond, "Беседа", Calve, Creme Bonjour, Rama, Bertolli, Knorr, Hellman's, соусы "Балтимор", Pomo d'Oro; бытовая химия и средства личной гигиены : Dove, Rexona, Axe, Timotei, Domestos, OMO, CLEAR, Cif, Sunsilk, Sunlight;

: Dove, Rexona, Axe, Timotei, Domestos, OMO, CLEAR, Cif, Sunsilk, Sunlight; мороженое : Aldgifa, Ben & Jerry's, "Инмарко", Solero, Magnum, Carte D'Or, Breyers, Klondike, Viennetta, Cornetto.

Пример того, что общественное давление работает "Ашан", изолирует российский офис: компания прекращает инвестиции и поставки в страну-агрессора.

Каргилл

Американская продовольственная компания Cargill является одной из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство и занимающихся производством сельхозпродукции.

11 марта Cargill опубликовала пространное официальное заявление о полномасштабном вторжении России в Украину. Однако никаких действительно действенных мер, по заявлению, принято не было – компания только:

остановила новые инвестиции в Россию и "пересматривает" имеющиеся бизнес-активности на территории страны-агрессора;

сотрудничает с рядом организаций, занимающихся разрешением гуманитарного кризиса.

Деятельность в России

На русском рынке американская компания находится еще с 1991 года. По данным исследования Йельского университета, за это время инвестиции Cargill в Россию, в частности, уже составили 1,1 миллиарда долларов, и на нее там работает около 2500 россиян.

При этом компания не упомянула ни слова о планах прекратить работу на действующих объектах в России, в которые она уже инвестировала деньги. А это, в частности:

глюкозно-паточный комбинат "Ефремовский" в Тульской области;

элеваторы в Краснодарском крае;

портовый терминал в Ростове-на-Дону;

завод по производству крахмальных продуктов, солодовня и маслоэкстракционный завод в Ефремове, совокупной стоимостью свыше 160 миллионов долларов;

инвестиции в заводы комбикорма;

маслоэкстракционный завод на территории Новоганновского района Волгоградской области.

Вместе с тем, на российской версии сайта компании говорится, что в рамках России Cargill "инвестирует в местные общины, участвует в экономическом развитии страны, устанавливает партнерские связи и делает пожертвования".

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