Гилл опубликовал критический обзор деятельности Michelin и обвинил их в унификации ресторанного бизнеса. По его мнению, компания породила сообщество гурманов-лицемеров, сделала рестораны одинаковыми и сместила фокус с вкусной пищи на понятие статуса и навязчивого желания угодить.

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Как хорошая идея превратилась в "дикий" бизнес

Более ста лет назад братья Мишлен составили путеводитель с местами во Франции, где водители могли бы перекусить и переночевать, пока где-то неподалеку на СТО чинят их авто.

Тогда "Гид Мишлен" получил большую популярность и, вместо пособия для экстренных случаев, превратился в чек-лист, куда стоит заехать и какие заведения посетить.

Уже тогда в путеводитель добавили систему оценки от одной до трех звезд и специальные отметки, где можно поесть на открытой террасе, выгулять собаку или воспользоваться стационарным телефоном.

Популярный гид разжег большую конкуренцию между заведениями, вскользь испортив то, что стремился поддержать. Он стал убийцей традиционной французской кухни, поскольку пропагандировал унифицированные стандарты только высокой Haute cuisine.

Звезды Мишлена – это не про самобытность национальной кухни / Фото Unsplash

Обсессивность поваров

Повара – очень страстные люди. Их профессия является скорее призванием, делом жизни, чем карьерой или бизнес-проектом. Они начинают свой путь обычно в очень молодом возрасте, упорно работают и долгое время мало зарабатывают.

Звезда Мишлена стала ориентиром для многих шеф-поваров, проявлением уважения к их труду, признаком успеха и признания. Награда стала не бизнес-интересом, а чем-то личным.

Жаждущие любви и одобрения, повара перестали готовить для обычных гостей их заведений, и начали ориентироваться на невидимых, меркантильных и таинственных экспертов. В попытках получить признание, множество профессионалов даже пересекали границу нервного срыва и прибегали к самоубийству.

Повара постоянно стремятся к признанию / Фото Unsplash

Рестораны стали одинаковыми

Рейтинг Michelin породил новый тип клиентов-гурманов. Они начали приходить в ресторан не для того, чтобы хорошо провести время и просто поужинать в кругу друзей, а чтобы похвастаться в соцсетях своим "эксклюзивным опытом".

Рестораны с престижной наградой стали одинаковыми: обслуживание – навязчивое, меню – гигантское и перегруженное многословием "изысканных" названий. Атмосфера напоминает религиозную – везде царит тишина, и все это до абсурда дорого.

Заведения перестают полагаться на культурное наследие, локальную кухню или другие традиционные концепты, и пребывают в погоне за тщеславием и комплиментами.

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Таинственные эксперты

Вокруг рейтинга всегда велись дискуссии о количестве инспекторов и качестве оценки. Немало ресторанов сохраняют свои "звезды" даже после того, как их концепт и кухня потеряли свою актуальность.

Michelin не признается, сколько у него экспертов, сколько они зарабатывают и как часто посещают заведения для проверки. Экс-инспекторы, которые уволились из компании, часто рассказывают, что быть экспертом Michelin – это очень утомительная и непосильная жизнь в дороге, в которой еда становится единственной отрадой.

Еда становится единственным утешением работы на Michelin / Фото Unsplash

Унифицированные стандарты

Michelin ведет свою деятельность во многих странах мира. Компания утверждает, что ее стандарты – безупречные и универсальные. Это, на самом деле, и показывает, насколько франкофильським, раздутым и снобистским является ее бизнес, ведь еда – такая же разнообразная, как и любой другой аспект национальной культуры.

Звезда может стать обузой

Рейтинг Michelin все еще как-то держится на амбициях шеф-поваров, его редко критикуют публично, хотя некоторые отзывы на рестораны от "таинственных экспертов" часто вызывают сомнения в их квалификации.

Анонимный шеф-повар ресторана, получивший заветные звезды, рассказал Адриану Гиллу, что постоянно нервничает перед обновлением рейтинга. По его словам, это не потому, что боится потерять статус, а потому, что в течение следующего месяца в его заведение придет множество клиентов с недовольным выражением лица, которые будут жаловаться на все подряд.

Звезды Мишлена часто негативно влияют на ресторанный бизнес / Фото Unsplash

Michelin породил отдельную касту странных "гурманов", которым важнее наличие парковочного места возле ресторана, чем гостеприимство и радость общения, в которых, по мнению Гилла, и был заложен весь смысл самого первого путеводителя.