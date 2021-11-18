Уничтожить монополию на рынке: Европарламент ограничит влияние техгигантов

Основные партии Европарламента пришли к согласию по вопросу более жесткого регулирования деятельности крупных технологических компаний. Это связано с новым законом о цифровых рынках, призванным бороться с монополией интернет-сервисов в странах Европейского Союза.

Депутаты Европарламента решили, что этот закон будет распространяться на компании, чья рыночная капитализация превышает 80 миллиардов евро. Таким образом, под более жесткие условия деятельности в ЕС попадут, в частности, такие корпорации, как Google, Amazon, Apple, Microsoft, Booking и Alibaba.

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Какие ограничения ждут техгигантов в странах ЕС

Голосование Европарламента в поддержку закона, который ограничит влияние крупных технологических компаний в странах ЕС, может пройти уже в конце ноября 2021 года. После успешной процедуры голосования закон должны будут одобрить страны-члены ЕС.

Согласно законопроекту, на техгигантов ждут, в частности, такие ограничения:

запрещение приоритетности собственных товаров и услуг на интернет-площадках;

упрощенное и беспрепятственное удаление пользователями приложений, разработанных технологическими гигантами;

обязательное предоставление доступа к собранным на платформах данным более мелким бизнес-партнерам.

Напомним, впервые Еврокомиссия предложила законопроект "О цифровых рынках" еще в декабре 2020 года, однако тогда в Европарламенте не было достаточного количества голосов, чтобы поддержать инициативу.

К слову, теперь, по мнению большинства европарламентариев, новый закон поможет установить здоровую конкуренцию на европейском рынке и поддержать локальный бизнес.