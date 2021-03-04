Все больше украинцев выбирают для проживания город. Уже сегодня 70% украинцев живут в крупных населенных пунктах. Там больше перспектив, возможностей найти высокооплачиваемую работу, и транспортное сообщение лучше, считают новоявленные горожане. Однако действительно ли города Украины готовы к такому количеству жителей?

Как улучшить ситуацию, создать в перенаселенных городах разумную инфраструктуру и что такое Smart Metering – об этом читайте далее в обзоре при поддержке Киевстар Бизнес.

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Боль перенаселенных городов

Следует признать: наши города просто не успевают развиваться и становиться хоть немного удобнее для своих жителей. Больше всего проблем связано с масштабной застройкой населенных пунктов. Купить недвижимость и переехать в красивую, уютную квартиру можно в любом городе. Однако будет ли жизнь там удобной?

Купив долгожданный дом в новостройке, владельцы сразу сталкиваются с множеством проблем, львиная доля которых касается инфраструктуры. В частности:

Парковка автомобиля: новоселам раз за разом приходится долго искать свободное место, чтобы припарковать автомобиль вблизи желаемого дома.

новоселам раз за разом приходится долго искать свободное место, чтобы припарковать автомобиль вблизи желаемого дома. Путь на работу (ради которой люди перебрались в город) лежит через пробки: на дороге водителям приходится простаивать часами.

(ради которой люди перебрались в город) лежит через пробки: на дороге водителям приходится простаивать часами. Брак детских площадок и образовательно-воспитательных заведений: устроить малыша в детсад – еще тот квест.



Перегруженные дороги – одна из самых больших проблем перенаселенных городов / Фото Укринформ

В таких условиях именно крупные технологические компании, с их значительными ресурсами, должны способствовать развитию и модернизации городов, поддерживать введение инноваций. Сделать жизнь в городах комфортнее местной власти помогут современные технологии и ресурсы Киевстар.

Среди них – не только высокоскоростной интернет, но и облака, анализ Big Data (больших данных) и IoT-решения (интернет вещей). Когда у города есть нужные инструменты и аналитика, принимать качественные управленческие решения всегда проще.

На очереди – внедрение решений, которые будут поддерживать и улучшать инфраструктуру и сервисы для населения, убежден директор по развитию на корпоративном рынке компании "Киевстар" Константин Вечер.

Киевстар уже делает для этого много, опираясь на высокотехнологичные сети передачи данных 4G. Сейчас они покрывают города и малые населенные пункты: доступ к новым мобильным технологиям 4G от Киевстар сегодня в 87,4% населения Украины. У людей должны быть равные возможности – независимо от того, живут они в большом городе или в маленьком,

– говорит Константин Вечер.

Однако интернет – это основа, прочный фундамент. Далее возникает вопрос, как выстроить городскую экосистему по концепции "умного" города – Smart City.

Smart City: коротко о главном

• Smart City – это совокупность информационно-цифровых технологий для повышения качества жизни в городе.



• IoT-технологии (internet of things – интернет вещей) интегрируются в соответствующие структуры, чтобы повысить уровень предоставления услуг, снизить стоимость и оптимизировать потребление ресурсов, улучшить коммуникацию и взаимопонимание с пользователями.



• Различные задачи группируются и объединяются в комплексную экосистему, которая разумно организует жизнь городов.



• Согласно концепции Smart City, города следует вполне оцифровать и автоматизировать. Это сделает жизнь в них удобным и безопасным как для местных жителей, так и для туристов



Цель концепции Smart City – комфортный и безопасный город / Фото hub.kyivstar.ua

Современные технологии помогают урегулировать многие сферы нашей жизни, в частности:

настраивать городское освещение ,

, регулировать поток транспорта ,

, контролировать уровень и вывоз отходов ,

, продумывать туристические маршруты ,

, организовывать безопасность жителей ,

, оценивать потребление воды и других ресурсов.

"Сегодня полезные городу решения часто являются отдельными сервисами от разных поставщиков. Для города же было бы удобнее, чтобы его задачи решались комплексно – " под ключ ". Это сложный процесс, ведь готовых решений не существует. Необходимо комбинировать несколько инструментов в одну сеть, что даст городу возможность осуществлять мониторинг, собирать и анализировать данные, управлять сервисами через объединенные платформы, – рассуждает Константин Вечер. – и здесь на передний план должна выйти технологический интегратор, который возьмет на себя реализацию комплексной задачи, находить лучшие решения под конкретные запросы города и интегрировать их для эффективного взаимодействия всех сервисов. Киевстар считает такую ​​модель перспективной и готов стать таким интегратором технологий для лучшего результата проектов Smart City ".

Smart City – многосложная система. Рассмотрим ее подробнее на примере одного из элементов – Smart Metering, то есть "умного" учета.

Экономия расходов по Smart Metering

Итак, Smart Metering – это "умная" система учета ресурсов. Она охватывает оборудования и комплекс мероприятий для автоматизированного сбора и учета данных по потреблению коммунальных ресурсов: воды, газа, электроэнергии, тепла.

Учетные устройства работают на основе IoT-технологий (интернет вещей) и интегрированные с единым центром управления, куда стекается информация о потреблении. Благодаря централизованному сбору данных коммунальные службы могут мгновенно отслеживать состояние своих сетей и анализировать расход ресурсов.

Smart Metering: как это работает

Учетные устройства – "умные" счетчики нового образца с модемами, работающих на технологии NB-IoT, – размещают в подвалах.

"Умное" оборудование собирает данные об объеме потребленного ресурса в указанное время, а также дополнительные параметры (о давлении, температуре и т.д.) с целью улучшения обслуживания сети поставщика и передает на сервер управляющей компании на обработку с помощью специально разработанного программного обеспечения.

Для работы устройств используется отдельная VPN-сеть Киевстар, а для передачи данных – M2M-SIM-карты. Их преимущество: благодаря универсальной платформе управления М2М, коммунальные предприятия могут самостоятельно настраивать правила работы карточек.

Например, в сетях часто случаются аварии разных масштабов – прорываются теплотрассы и водопроводы. Так как повреждения обнаруживают поздно, город теряет много ресурсов.Зато Smart Metering позволяет оперативно получать информацию о состоянии конкретных участков в режиме реального времени обнаруживать и ликвидировать аварии до того, как они нанесут серьезный ущерб окружающей среде.

Как отметил руководитель департамента по развитию конвергентных решений Киевстар Павел Хариков, это существенно экономит средства и ресурсы.

Киевстар уже реализовал несколько проектов в этой сфере. И опыт компании показал, что средняя расчетная экономия с применением решения Smart Metering на основе технологий NB-IoT составляет 17 – 20% всех операционных расходов предприятия.

Сейчас мы с несколькими водоканалами осуществляем пилотные проекты и уже убедились, что подомовой учет воды и датчики счетчиков дают коммунальному предприятию очень много полезной информации,

– говорит Павел Хариков.

Пример города Херсон

В апреле 2020 Киевстар и Херсонский водоканал запустили проект Smart Metering в тестовом режиме. В 12 многоквартирных домах было установлено "умные" водомеры нового образца. Для работы устройств использовалась отдельная VPN-сеть Киевстар.

Пилотный проект в Херсоне позволил в короткий срок проверить на практике, как работает решение Smart Metering и какую выгоду получает предприятие. Результаты показали, что данные поступают регулярно и быстро и не теряются даже учитывая установки оборудования ниже уровня земли – в подвальных помещениях.

Система Smart Metering сократила время на получение информации, минимизировав количество звеньев, задействованных в процессе мониторинга.

Облегчить жизнь - не так сложно

"Умный" учет – хорошее решение для всех. Автоматизированный сбор данных защищает пользователей от манипуляций с показателями, а коммунальное предприятие получает выгоду от рационального потребления природных ресурсов.

Оказывается, облегчить жизнь горожанам и коммунальщикам не так уж и сложно. Необходимо только использовать современные технологии с их широкими возможностями.

За "умным" учетом ресурсов на очереди – регулирования городского освещения, потока транспорта, анализ внутреннего туристического потенциала и многих других сфер нашей жизни. Дальше – больше!

Важно! Бизнес-клиенты Киевстар могут заказать как подключение к сети NB-IoТ, так и "умные" устройства и программное обеспечение для мониторинга и управления. По всем вопросам относительно заказа обращайтесь на iot@kyivstar.net.