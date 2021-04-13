Любая поломка на производстве может остановить работу на пол дня, а это для компании – немалые убытки. Мегаполисы страдают от пробок, водители – от недостатка парковочных мест. Между тем современные технологии могут решить – и уже решают – эти и многие другие проблемы.

Первую выгоду от автоматизации человечество получило 1620 года, когда появился термостат , который регулировал температуру в инкубаторе для кур. Далее были ткацкие станки, автоматические мельницы, телефонные коммутаторы, компьютеры... Каждое изобретение осуществляло настоящую революцию в своей области.

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Рассказываем, как работает автоматизация сегодгя, что такое IoT и М2М и в каких сферах их целесообразно применять.

Как работает автоматизация

Сегодня каждый успешный бизнес применяет элементы автоматизации. Прежде всего, автоматизируются рутинные процессы с простым алгоритмом:

какие параметры проверить,

куда передать результат,

где проверить предельные отклонения,

что сделать в случае наступления определенного события.

Благодаря современным технологиям все это можно делать дистанционно. Данные передаются по интернету, с помощью SMS, CSD или голосовым каналом. Совокупность этих технологий называется Machine-to-Machine, или сокращенно М2М .

Компании используют М2М-технологии для совершенствования продукции и сервисов и предоставления конечным потребителям большего количества услуг . Технологии, которые с помощью М2М расширяют возможности устройств, называют интернетом вещей.

Internet of Things (IoT) – это способы взаимодействия физических объектов, устройств и систем между собой и с окружающим миром с применением различных технологий связи и стандартов соединения. Благодаря IoT компании в реальном времени узнают о том, как работают их системы, получая самую детальную информацию – от технического состояния оборудования к цепям поставок и логистических операций. Это позволяет автоматизировать процессы и сокращать расходы на рабочую силу. В итоге – оптимизированы расходы компании и качественные товары и услуги.

Где лучше всего применять технологии М2М и IoT

Применение М2М и IoT крайне важно в сферах, где требуется автоматизация процессов. Интернет вещей позволяет экономить на обслуживании оборудование: датчики собирают актуальную информацию о его состоянии, а следовательно, техобслуживание и ремонт осуществляются вовремя.

Безопасность

Системы видеонаблюдения и охраны стали частью жизни как отдельных бизнесов, так и целых городов. Камеры видеонаблюдения, распознают лица в метро и на улицах города, повышают уровень безопасности жизни, уменьшая случаи краж, хулиганских нападений и других опасных ситуаций.

К слову, оператор мобильной связи Киевстар предоставляет клиентам услугу "Корпоративная VPN-сеть" . Защитите свое оборудование, рабочие станции и весь бизнес от злоумышленников и других угроз, с которыми сталкиваются пользователи глобальной сети интернет. Благодаря VPN-сети информационные системы компании защищены от хакерских атак и взломов.

Медицина

Медицинские приборы, подключенные к интернету, предотвращают у пациентов серьезные осложнения, сокращая при этом расходы на лечение. Ведь данные собираются и сразу поступают к врачам, благодаря чему осложнения оперативно оказываются или даже предупреждаются. Более того, эти технологии спасают жизни: врачи вовремя реагируют на плохие анализы пациентов и направляют последних на дополнительные обследования.

Smart City

Городской транспорт с датчиками перемещения, мусорные баки с датчиками наполнения, планирование маршрутов транспорта на основании данных о перемещении людей по городу, видеонаблюдение, контроль за уровнем воды в водоемах, датчики шума и загрязнения делают города более удобными и безопасными. А большие данные, поступающие от датчиков, позволяют местным властям лучше понимать потребности жителей.



Будущее за "умными" городами / Фото smartlogictech.com

Логистика

Компания отслеживает, где находится транспортное средство (причем не только автомобиль, но и судно) или когда ему время стать на загрузку. Датчики мониторят техническое состояние транспорта и, обнаружив маленькую неисправность, сообщают об этом соответствующее подразделение, которое направляет его на профилактику.

Агропромышленность

Датчики в земле фиксируют:

достаточно ли влаги,

нуждаются ли растения в удобрениях,

достаточно ли солнечного света.

Дроны ведут запись из воздуха и передают информацию инженерам. С помощью нейронных сетей инженеры оценивают состояние почв.

Обратите внимание: иногда компании применяют много SIM-карт M2M для передачи данных между устройствами. В таких случаях большим количеством SIM-карт M2M легко управлять с помощью центра управления IoT от Киевстар, что разработано Cisco. Вы можете устанавливать собственные правила работы SIM-карт и автоматизированного управления ими.

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Современные IoT-решения от Киевстар

Киевстар – это не только крупнейший мобильный оператор в Украине почти с 26 миллионами абонентов. Компания является надежным партнером для бизнеса, предлагая современные сервисы для работы с клиентами, оптимизации бизнес-процессов, коммуникаций и тому подобное. Среди них – Big Data, облачные сервисы и решения для электронного документооборота. Также Киевстар обеспечивает своих клиентов преимуществами IoT , в частности с помощью Smart City, Smart Metering и индустриального IoT.

Smart City

Стремительный рост городов и урбанизация меняют подход к планированию и развитию городской инфраструктуры. Smart City позволяет модернизировать управление всеми сферами города и незамедлительно решать проблемы его жителей. так:

"Умное" освещение сокращает расходы на городское освещение, в том числе предупреждая, прогнозируя и вовремя ликвидируя поломки. Освещение включается на полную мощность только там, где это необходимо.

"Умные" парковки уменьшают пробки, увеличивают доходы города от парковочного сервиса, а также снижают загрязнение воздуха, ведь водителям не нужно "наматывать круги", ища место, где припарковаться.

"Умные" остановки дают пассажирам возможность не только приобрести билет, но и посмотреть на информационном табло, когда приедет автобус, какой маршрут лучше выбрать и какая ситуация на дороге.



"Умные" остановки обеспечат комфортную жизнь в городе / Фото oms-is.eu

"Умные" мусорные баки (контейнеры, оборудованные специальными датчиками) передают диспетчеру информацию об уровне заполнения, на основе которой принимается решение о вывозе. А также строится оптимальный маршрут для мусоровозов.

IoT-технологии можно интегрировать в любые сервисы, чтобы повысить уровень предоставления услуг, уменьшить стоимость и объемы потребления ресурсов, улучшить коммуникацию и взаимопонимание компании или учреждения с горожанами.

Концепция Smart City опирается на несколько столбов. Один из них – телекоммуникации. "Умному" городу нужна быстрая и надежная связь. Именно с ней будут реализовываться элементы Smart City,

– г оворит директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Илья Польшаков.

В конце 2018 года Киевстар успешно протестировал NB-IoT-сеть для интернета вещей, которая позволяет:

считывать показания датчиков движения муниципального транспорта,

собирать данные о водо- и теплопотребления,

регулировать степень освещения в зависимости от времени и погоды,

перенаправить трафик во избежание заторов,

следить за состоянием окружающей среды,

повышать безопасность на улицах.

Это были первые шаги по развитию проектов Smart City. Сейчас мы тестируем новые IoT-решения совместно с партнерами и клиентами,

– добавляет Илья Польшаков.

Речь идет о:

NB-IoT-датчики "умной" зоны парковки;

счетчики и накладки на счетчики для мониторинга скорости потока воды, расходов и контроля утечки воды;

решение "умного" освещения;

решение по контролю перемещения персонала, транспорта и оборудования компаний, помогает контролировать и обеспечивать эффективную работу на предприятии.

Умный учет

Smart Metering – это составная часть Smart City, которая отслеживает потребление энергоресурсов населением и предприятиями, контролирует давление в сети, уровень напряжения, температуру и т.д., фиксирует аварии на определенных участках и прогнозирует потребление ресурсов.

Подробнее: "Умный" учет облегчает жизнь горожанам и коммунальщикам: как он работает

Индустриальный IoT

С помощью IoT на предприятии можно создать автоматизированную систему, которая снизит вероятность внеплановых остановок оборудования.

Основными ее преимуществами станут:

максимальная энергоэффективность,

ускорения производственных процессов,

повышения качества продукции.

Промышленный IoT для Киевстар – стратегическое направление развития, на которое компанию вдохновило появление стандарта связи 4G в Украине. Наш опыт показывает, что бизнес в разных сферах заинтересован в получении технологии сети для "умных" устройств. Ведь автоматизация учета потребления ресурсов на предприятии, в частности, существенно уменьшает операционные расходы,

– объясняет Илья Польшаков.

Как это работает

Предположим, что предприятие разрабатывает и выпускает конвейеры для различных отраслей промышленности - от фармакологии до тяжелого машиностроения. Благодаря М2М-технологиям отслеживается весь производственный процесс: датчики считывают температуру, осевые колебания, звук, время производственного цикла и др. С помощью IoT эти данные собираются и сравниваются с эталонными значением. В случае отклонения от него об этом извещаются ремонтные бригады. Так превентивный мониторинг экономит производителю и его клиентам время и деньги.

Как выбрать технологию для беспроводной передачи данных

Выбирая технологию для автоматизации бизнес-процессов, нужно учесть ряд параметров – от типа устройства к способу передачи данных.

Например, для автоматизации системы учета потребленного топлива на АЗС подойдет GSM / LTE .

А для передачи данных устройством один раз в сутки в небольшом объеме подойдет NB-IoT .

Киевстар разворачивает сети NB-IoT на локациях клиентов для работы большого количества устройств, которые в совокупности обмениваются большими объемами информации. NB-IoT – это сеть с низким энергопотреблением и гарантированно высокой степенью защиты информации при обмене между устройствами,

– отмечает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.