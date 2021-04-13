"Умные" технологии: что делают М2М и IoT для бизнеса
Любая поломка на производстве может остановить работу на пол дня, а это для компании – немалые убытки. Мегаполисы страдают от пробок, водители – от недостатка парковочных мест. Между тем современные технологии могут решить – и уже решают – эти и многие другие проблемы.
Источник:24 канал
Первую выгоду от автоматизации человечество получило 1620 года, когда появился термостат, который регулировал температуру в инкубаторе для кур. Далее были ткацкие станки, автоматические мельницы, телефонные коммутаторы, компьютеры... Каждое изобретение осуществляло настоящую революцию в своей области.
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Рассказываем, как работает автоматизация сегодгя, что такое IoT и М2М и в каких сферах их целесообразно применять.
Как работает автоматизация
Сегодня каждый успешный бизнес применяет элементы автоматизации. Прежде всего, автоматизируются рутинные процессы с простым алгоритмом:
- какие параметры проверить,
- куда передать результат,
- где проверить предельные отклонения,
- что сделать в случае наступления определенного события.
Благодаря современным технологиям все это можно делать дистанционно. Данные передаются по интернету, с помощью SMS, CSD или голосовым каналом. Совокупность этих технологий называется Machine-to-Machine, или сокращенно М2М .
Компании используют М2М-технологии для совершенствования продукции и сервисов и предоставления конечным потребителям большего количества услуг. Технологии, которые с помощью М2М расширяют возможности устройств, называют интернетом вещей.
Где лучше всего применять технологии М2М и IoT
Применение М2М и IoT крайне важно в сферах, где требуется автоматизация процессов. Интернет вещей позволяет экономить на обслуживании оборудование: датчики собирают актуальную информацию о его состоянии, а следовательно, техобслуживание и ремонт осуществляются вовремя.
Безопасность
Системы видеонаблюдения и охраны стали частью жизни как отдельных бизнесов, так и целых городов. Камеры видеонаблюдения, распознают лица в метро и на улицах города, повышают уровень безопасности жизни, уменьшая случаи краж, хулиганских нападений и других опасных ситуаций.
Медицина
Медицинские приборы, подключенные к интернету, предотвращают у пациентов серьезные осложнения, сокращая при этом расходы на лечение. Ведь данные собираются и сразу поступают к врачам, благодаря чему осложнения оперативно оказываются или даже предупреждаются. Более того, эти технологии спасают жизни: врачи вовремя реагируют на плохие анализы пациентов и направляют последних на дополнительные обследования.
Smart City
Городской транспорт с датчиками перемещения, мусорные баки с датчиками наполнения, планирование маршрутов транспорта на основании данных о перемещении людей по городу, видеонаблюдение, контроль за уровнем воды в водоемах, датчики шума и загрязнения делают города более удобными и безопасными. А большие данные, поступающие от датчиков, позволяют местным властям лучше понимать потребности жителей.
Будущее за "умными" городами / Фото smartlogictech.com
Логистика
Компания отслеживает, где находится транспортное средство (причем не только автомобиль, но и судно) или когда ему время стать на загрузку. Датчики мониторят техническое состояние транспорта и, обнаружив маленькую неисправность, сообщают об этом соответствующее подразделение, которое направляет его на профилактику.
Агропромышленность
Датчики в земле фиксируют:
- достаточно ли влаги,
- нуждаются ли растения в удобрениях,
- достаточно ли солнечного света.
Дроны ведут запись из воздуха и передают информацию инженерам. С помощью нейронных сетей инженеры оценивают состояние почв.
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Современные IoT-решения от Киевстар
Киевстар – это не только крупнейший мобильный оператор в Украине почти с 26 миллионами абонентов. Компания является надежным партнером для бизнеса, предлагая современные сервисы для работы с клиентами, оптимизации бизнес-процессов, коммуникаций и тому подобное. Среди них – Big Data, облачные сервисы и решения для электронного документооборота. Также Киевстар обеспечивает своих клиентов преимуществами IoT, в частности с помощью Smart City, Smart Metering и индустриального IoT.
Smart City
Стремительный рост городов и урбанизация меняют подход к планированию и развитию городской инфраструктуры. Smart City позволяет модернизировать управление всеми сферами города и незамедлительно решать проблемы его жителей. так:
- "Умное" освещение сокращает расходы на городское освещение, в том числе предупреждая, прогнозируя и вовремя ликвидируя поломки. Освещение включается на полную мощность только там, где это необходимо.
- "Умные" парковки уменьшают пробки, увеличивают доходы города от парковочного сервиса, а также снижают загрязнение воздуха, ведь водителям не нужно "наматывать круги", ища место, где припарковаться.
- "Умные" остановки дают пассажирам возможность не только приобрести билет, но и посмотреть на информационном табло, когда приедет автобус, какой маршрут лучше выбрать и какая ситуация на дороге.
"Умные" остановки обеспечат комфортную жизнь в городе / Фото oms-is.eu
- "Умные" мусорные баки (контейнеры, оборудованные специальными датчиками) передают диспетчеру информацию об уровне заполнения, на основе которой принимается решение о вывозе. А также строится оптимальный маршрут для мусоровозов.
IoT-технологии можно интегрировать в любые сервисы, чтобы повысить уровень предоставления услуг, уменьшить стоимость и объемы потребления ресурсов, улучшить коммуникацию и взаимопонимание компании или учреждения с горожанами.
Концепция Smart City опирается на несколько столбов. Один из них – телекоммуникации. "Умному" городу нужна быстрая и надежная связь. Именно с ней будут реализовываться элементы Smart City,
– говорит директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Илья Польшаков.
В конце 2018 года Киевстар успешно протестировал NB-IoT-сеть для интернета вещей, которая позволяет:
- считывать показания датчиков движения муниципального транспорта,
- собирать данные о водо- и теплопотребления,
- регулировать степень освещения в зависимости от времени и погоды,
- перенаправить трафик во избежание заторов,
- следить за состоянием окружающей среды,
- повышать безопасность на улицах.
Это были первые шаги по развитию проектов Smart City. Сейчас мы тестируем новые IoT-решения совместно с партнерами и клиентами,
– добавляет Илья Польшаков.
Речь идет о:
- NB-IoT-датчики "умной" зоны парковки;
- счетчики и накладки на счетчики для мониторинга скорости потока воды, расходов и контроля утечки воды;
- решение "умного" освещения;
- решение по контролю перемещения персонала, транспорта и оборудования компаний, помогает контролировать и обеспечивать эффективную работу на предприятии.
Умный учет
Smart Metering – это составная часть Smart City, которая отслеживает потребление энергоресурсов населением и предприятиями, контролирует давление в сети, уровень напряжения, температуру и т.д., фиксирует аварии на определенных участках и прогнозирует потребление ресурсов.
Подробнее: "Умный" учет облегчает жизнь горожанам и коммунальщикам: как он работает
Индустриальный IoT
С помощью IoT на предприятии можно создать автоматизированную систему, которая снизит вероятность внеплановых остановок оборудования.
Основными ее преимуществами станут:
- максимальная энергоэффективность,
- ускорения производственных процессов,
- повышения качества продукции.
Промышленный IoT для Киевстар – стратегическое направление развития, на которое компанию вдохновило появление стандарта связи 4G в Украине. Наш опыт показывает, что бизнес в разных сферах заинтересован в получении технологии сети для "умных" устройств. Ведь автоматизация учета потребления ресурсов на предприятии, в частности, существенно уменьшает операционные расходы,
– объясняет Илья Польшаков.
Как это работает
Предположим, что предприятие разрабатывает и выпускает конвейеры для различных отраслей промышленности - от фармакологии до тяжелого машиностроения. Благодаря М2М-технологиям отслеживается весь производственный процесс: датчики считывают температуру, осевые колебания, звук, время производственного цикла и др. С помощью IoT эти данные собираются и сравниваются с эталонными значением. В случае отклонения от него об этом извещаются ремонтные бригады. Так превентивный мониторинг экономит производителю и его клиентам время и деньги.
Как выбрать технологию для беспроводной передачи данных
Выбирая технологию для автоматизации бизнес-процессов, нужно учесть ряд параметров – от типа устройства к способу передачи данных.
- Например, для автоматизации системы учета потребленного топлива на АЗС подойдет GSM / LTE.
- А для передачи данных устройством один раз в сутки в небольшом объеме подойдет NB-IoT.
Киевстар разворачивает сети NB-IoT на локациях клиентов для работы большого количества устройств, которые в совокупности обмениваются большими объемами информации. NB-IoT – это сеть с низким энергопотреблением и гарантированно высокой степенью защиты информации при обмене между устройствами,
– отмечает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.
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