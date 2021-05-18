Вполне вероятно, что, вступив на путь предпринимательства, вы сразу же столкнетесь с грузом финансовых затрат. К счастью, существует множество стратегий, которые можно использовать для получения финансирования, необходимого для покрытия расходов. Например, сотрудничество с венчурным капиталом, бизнес-ангелами или краудфандинг. Однако, не исключено, что вам все же придется прибегнуть к творческой тактике сокращения расходов, с которыми столкнется ваш бизнес.

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Как улучшить финансовые показатели вашего стартапа

Вот некоторые из лучших способов облегчить финансовое бремя, связанное с началом бизнеса:

1. Покупайте старое оборудование

Рассмотрите возможность покупки подержанного оборудования для удовлетворения ваших потребностей. Если вы покупаете электронику, обратите внимание на большой рынок устройств, которые были в пользовании . На нем вы, вероятно, сможете найти прошлогодние модели по гораздо более низкой цене, чем они предлагаются новыми. Аналогично, если вы покупаете транспортные средства или оборудование, вы часто можете заключить гораздо более выгодную сделку, купив их у другого предприятия. Только убедитесь, что вы оценили качество вещи, бывшей в употреблении, прежде чем решиться на покупку.

2. Лизинг вместо покупки

Если вы хотите приобрести дорогостоящее оборудование, подумайте о лизинге вместо покупки. Лизинг имеет ряд преимуществ перед покупкой , даже если вы покупаете оборудование, которое было в использовании. Сама очевидное преимущество заключается в том, что вы сэкономите средства в краткосрочной перспективе.

Лизинг – разумный выбор / Фото gastgewerbe-magazin.de

При покупке оборудования вы будете нести ответственность за его приобретение. При лизинге лизинговая компания покупает необходимое вам имущество и передает его в вашу временное владение и пользование на условиях договора лизинга . Таким образом, лизинг отличается от кредита тем, что при кредите в пользование передаются денежные средства, а при лизинге – конкретное имущество. При лизинге от вас все равно могут потребовать первоначальный взнос, но ваши общие первоначальные затраты будут ниже, что сделает финансовый барьер для входа более доступным.

3. Минимизируйте накладные расходы

Вам необходимо подумать о накладных расходах. Накладные расходы являются расходами, которые невозможно удобно проследить и определить как некую определенную единицу затрат, в отличие от операционных расходов, таких как материалы и рабочая сила . Однако накладные расходы являются жизненно необходимыми для ведения бизнеса, поскольку они предоставляют критически важную поддержку бизнеса для получения прибыли через поддержку прибыльных мероприятий. Например, накладные расходы в виде аренды фабрики позволяют работникам собственно производить продукты, которые затем продаются для получения прибыли. Поэтому бизнесменам трудно оценить и контролировать их, а они могут сильно повлиять на конечный результат.

Один из самых простых способов снизить накладные расходы – уменьшить размер рабочего пространства. Если вы начинаете производственный бизнес или нуждаетесь в складских помещениях, вам следует начинать с минимально возможных размеров. Однако многие современные предприятия могут работать практически полностью удаленно, что позволяет отказаться от оплаты больших офисных помещений.

Гибкость в работе – необходимость и преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно, и так, как удобно именно вам. В этом помогут сервисы для гибкой работы команд Oфис там, где вы от Киевстар Бизнес .

4. Нанимайте только того, кто вам нужен.

Амбициозные владельцы бизнеса часто стремятся быстро построить свои команды, поэтому с самого начала у них есть нужные люди. Но рабочая сила может быть дорогой – особенно если вы имеете дело с нестабильной выручкой и другими проблемами развития нового бизнеса. Сократите расходы и стабилизируйте финансы своей компании, нанимая только тех, кто вам нужен – по крайней мере сначала.

5. Выберите кредитную линию с плавающей ставкой

Даже при наличии лучших стратегий финансового управления, трудно свести концы с концами. Вы можете облегчить себе дело с помощью кредитной линии с плавающей ставкой. Общий размер ставки состоит из двух частей: учетная ставка НБУ и дополнительная величина. Общий размер плавающей ставки будет всегда соответствовать тенденциям рынка , поскольку уровень процентной ставки напрямую зависит от учетной ставки НБУ. Режим возобновляемой кредитной линии позволит неоднократно получать кредитные средства тогда, когда это необходимо.

6. Инвестируйте в страхование

Для предпринимателя с ограниченным бюджетом , который только начинает свой путь, страхование может показаться ненужной статьей расходов, которую можно легко сократить. Но страхование может быть одним из самых важных расходов в вашем бизнесе, обеспечивая вам финансовую защиту в ряде областей. Вы можете застраховать офисную и складскую недвижимость, движимое имущество и электронную технику, товарно-материальные ценности, ответственность за причиненный вашим бизнесом вред жизни/здоровью, имуществу третьих лиц в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также собственные финансовые убытки, полученные от перерыва в процессе производства.

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7. Формируйте партнерские отношения и бартерные операции

Вы не единственный владелец малого бизнеса в вашем городе, который испытывает финансовые трудности. Рассмотрите возможность установления партнерских отношений с другими предпринимателями в вашем районе и заключения бартерных или торговых соглашений для удовлетворения потребностей друг друга. При правильном подходе это может быть взаимовыгодно. Бартерные операции – форма реализации заключенного соглашения в натуральной форме согласно предварительно согласованной номенклатуре обмениваемых товаров, а также согласованными сроками взаимных поставок продукции. Они помогут вам в увеличении продаж и сохранении капитала в некоторых ситуациях, идеально подходят для избавления от товарных запасов, когда вы ограничены в финансовых расходах , и значительно ограничивают дефицит денежных средств;

8. Тщательно распоряжайтесь своим временем

Это может показаться странным советом в материале, где даются финансовые рекомендации, но вам непременно следует научиться ценить свое время.

Тайм-менеджмент / Фото Sunmag

Слишком многие предприниматели тратят бесчисленное количество часов, чтобы сэкономить немного денег, и в итоге сами себе вредят. Эффективный тайм-менеджмент помогает оптимизировать время, а не помещать себя в рамки, в которых невозможно жить.

Ранние этапы развития бизнеса

Самые ранние этапы развития вашего бизнеса будут самыми тяжелыми в финансовом отношении. У вас будут значительные стартовые расходы, минимальный доход и отсутствие предварительных данных или опыта, которые помогут вам принимать правильные финансовые решения. Обратите пристальное внимание на прибыльность вашего бизнеса и операционные расходы на ранних этапах развития и сделайте наиболее обоснованный выбор, чтобы помочь вашему бизнесу развиваться.