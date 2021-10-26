Главой правления был назначен Александр Камышин. Он с августа возглавлял компанию как исполняющий обязанности руководителя.

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Члены нового руководства

Григорий Бойко – директор по инженерно-техническому обеспечению Укрзализныци;

– директор по инженерно-техническому обеспечению Укрзализныци; Евгений Лященко – бывший директор "Медиа Группы Украина", входящей в SCM олигарха Рината Ахметова. После назначения Камышина работал его внештатным советником;

– бывший директор "Медиа Группы Украина", входящей в SCM олигарха Рината Ахметова. После назначения Камышина работал его внештатным советником; Орест Логунов – директор публичных закупок в "Нафтогазе" с 2017 года, до этого 3 года работал директором по логистике в ДТЭК Ахметова и 4 года – директором по логистике и закупкам "АрселорМиттал";

– директор публичных закупок в "Нафтогазе" с 2017 года, до этого 3 года работал директором по логистике в ДТЭК Ахметова и 4 года – директором по логистике и закупкам "АрселорМиттал"; Александр Перцовский – руководитель пассажирской вертикали в Укрзализныце с 2020 года, бывший заместитель директора Укрпочты;

– руководитель пассажирской вертикали в Укрзализныце с 2020 года, бывший заместитель директора Укрпочты; Роман Черницкий – экс-директор по инфраструктуре Укрзализныци.

Заметим, постоянное правление компания получит после избрания наблюдательного совета, который вносит представление в Кабмин. В то же время произойти это должно не позднее 31 декабря 2021 года.

Обратите внимание! 22 сентября прекратили полномочия глава наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунер, а также три его члена – Сергей Лещенко, Андреас Матье и Олег Журавлев. Контракт с ними истек еще 19 июня.