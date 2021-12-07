Укрпочта заняла второе место по качеству международной экспресс-доставки

Укрпочта заняла второе место в рейтинге качества международной экспресс-доставки EMS среди национальных почтовых операторов. Такого результата государственной компании удалось добиться по итогам третьего квартала 2021 года.

Рейтинг составила аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC). В список попали почтовые службы 198 стран, которых оценивали на основе 114 показателей. По сравнению с прошлым годом Укрпочта поднялась на 121 позицию.

Обратите внимание Как противостоять киберугрозам: вебинар от Киевстар

Подробности рейтинга

Укрпочта опередила крупных национальных почтовых операторов, в частности, таких стран:

Объединенные Арабские Эмираты (3 место);

Сингапур (20 место);

Япония (34 место);

Франция (56 место);

Швейцария (58 место);

Великобритания (64 место);

США (88-е место).

Первое место в рейтинге получила национальная почта Вьетнама.

За полтора года с момента, когда Укрпочта начала предоставлять услуги EMS, оценкой PwC по качеству и скорости доставки, мы переместились со второй сотни рейтинга сразу на 2 позицию,

– отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Отмечается, что одним из ключевых критериев оценки было качество доставки отправлений EMS. Этот показатель для импорта в третьем квартале 2021 года составил для Укрпочты 99%. Своевременность обработки экспортных отправлений в Украину, в свою очередь, – 97%.

Также авторы рейтинга учитывали своевременность и корректность передачи информации почтам-партнерам. Для Укрпочты этот показатель за год вырос на 10% и составляет 95%.

Отправления EMS доставляют исключительно авиатранспортом и обрабатывают приоритетно как в Украине, так и в стране назначения, поэтому средний общий срок доставки для большинства стран составляет 7 – 10 дней.

Вам понравится – Как работает сервис доставки еды Glovo: смотрите видео