Укрпочта значительно увеличила объемы международной доставки: какие страны самые популярные

10 февраля 2022 , 11:39
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Источник:

Укрпошта

Укрпочта увеличила объем экспорта на 27% в 2021 году. Всего оператор осуществил доставку более 4,7 миллиона килограммов международных отправлений.

Больше всего посылок украинцы отправляли в США, Великобританию, страны Европейского Союза, Канаду, Австралию и Японию. В частности, благодаря партнерству с авиакомпанией Windrose Airlines Укрпочта отправила в аэропорт Нью-Йорка 96 чартерных прямых грузовых рейсов из Киева.

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Рост показателей международной доставки

Для сравнения, в 2020 году Укрпочта доставила всего 3,7 миллиона килограммов экспортных отправлений. 

Хотя 2021 год был очень сложным для международной логистики, поскольку пассажирское авиасообщение, к сожалению, не восстановилось в достаточном объеме, в прошлом году Укрпочта смогла удержать рост экспорта и почти на треть увеличила доставку международных отправлений,
– говорится в сообщении компании.

Почтовый оператор сообщил, что сегодня является партнером ведущих авиакомпаний мира, в частности:

  • МАУ;
  • Turkish Airlines;
  • LOT;
  • KLM;
  • Lufthansa;
  • AirBaltic.

При этом Укрпочта осуществляет международные отправки посылок из четырех аэропортов Украины:

  • "Борисполь" (Киев);
  • "Имени И. Сикорского" (Киев);
  • "Имени Даниила Галицкого" (Львов);
  • Одесского аэропорта.

В компании добавляют, что также начали сотрудничество с наиболее быстрорастущей платформой электронной коммерции Wish. Это открывает дополнительную возможность украинскому бизнесу продавать свою продукцию в США, ЕС и Австралию.

Объемы международной доставки Укрпочтой / Инфографика Укрпочта

Автор: Сергій Зятюк