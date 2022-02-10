Больше всего посылок украинцы отправляли в США, Великобританию, страны Европейского Союза, Канаду, Австралию и Японию. В частности, благодаря партнерству с авиакомпанией Windrose Airlines Укрпочта отправила в аэропорт Нью-Йорка 96 чартерных прямых грузовых рейсов из Киева.
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Рост показателей международной доставки
Для сравнения, в 2020 году Укрпочта доставила всего 3,7 миллиона килограммов экспортных отправлений.
Хотя 2021 год был очень сложным для международной логистики, поскольку пассажирское авиасообщение, к сожалению, не восстановилось в достаточном объеме, в прошлом году Укрпочта смогла удержать рост экспорта и почти на треть увеличила доставку международных отправлений,
– говорится в сообщении компании.
Почтовый оператор сообщил, что сегодня является партнером ведущих авиакомпаний мира, в частности:
- МАУ;
- Turkish Airlines;
- LOT;
- KLM;
- Lufthansa;
- AirBaltic.
При этом Укрпочта осуществляет международные отправки посылок из четырех аэропортов Украины:
- "Борисполь" (Киев);
- "Имени И. Сикорского" (Киев);
- "Имени Даниила Галицкого" (Львов);
- Одесского аэропорта.
В компании добавляют, что также начали сотрудничество с наиболее быстрорастущей платформой электронной коммерции Wish. Это открывает дополнительную возможность украинскому бизнесу продавать свою продукцию в США, ЕС и Австралию.
Объемы международной доставки Укрпочтой / Инфографика Укрпочта