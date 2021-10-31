Укрпочта разыграет миллион гривен между вакцинированными сотрудниками
Источник:"Укрпочта"
Укрпочта разыгрывает миллион между вакцинированными работниками. Средства получат несколько победителей.
В компании обещают, что деньги разыграют между вакцинированными. Об этом сообщили 31 октября.
К теме Сотрудник Укрпочты требует компенсацию на миллиард евро за "принудительную вакцинацию"
Укрпочта разыгрывает миллион между сотрудниками
Между вакцинированными сотрудниками будут разыграны денежные призы в размере 1 тысячи, 3 тысячи, 5 тысяч и 50 тысяч гривен. Таким образом, почтовый оператор планирует мотивировать сотрудников проходить плановую вакцинацию от COVID-19.
– заявили в компании.
Там также объяснили, что в настоящее время треть сотрудников вакцинированы. В частности, гендиректор компании Игорь Смилянский заявил, что "за последнюю неделю в Укрпочте дозу вакцины получили 2,5 тысячи сотрудников".
Смелянский надеется, что деньги будут мотивировать людей вакцинироваться, ведь "это не только вопрос их здоровья, но и здоровья клиентов"
Краткая предыстория о вакцинации в Укрпочте
- В отделениях Укрпочты по всей Украине действуют временные пункты вакцинации, где прививаться могут не только сотрудники компании, но и все желающие.
- 13 октября Игорь Смелянский опубликовал письмо ему, в котором сотрудник требовал, чтобы его не принуждали к вакцинации.
- Если же это произойдет и проявятся какие-то побочные эффекты, мужчина хочет миллиард евро компенсации. В частности, среди них может быть пронзительный крик и высокая температура.
- Чиновник с иронией отметил, что теперь знает, почему политики и эксперты кричат на разных шоу – это у них побочный эффект от прививки.