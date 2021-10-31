Укрпочта разыграет миллион гривен между вакцинированными сотрудниками

Укрпочта разыгрывает миллион между вакцинированными работниками. Средства получат несколько победителей.

В компании обещают, что деньги разыграют между вакцинированными. Об этом сообщили 31 октября.

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Укрпочта разыгрывает миллион между сотрудниками

Между вакцинированными сотрудниками будут разыграны денежные призы в размере 1 тысячи, 3 тысячи, 5 тысяч и 50 тысяч гривен. Таким образом, почтовый оператор планирует мотивировать сотрудников проходить плановую вакцинацию от COVID-19.

– заявили в компании.

Там также объяснили, что в настоящее время треть сотрудников вакцинированы. В частности, гендиректор компании Игорь Смилянский заявил, что "за последнюю неделю в Укрпочте дозу вакцины получили 2,5 тысячи сотрудников".

Смелянский надеется, что деньги будут мотивировать людей вакцинироваться, ведь "это не только вопрос их здоровья, но и здоровья клиентов"

Краткая предыстория о вакцинации в Укрпочте