Укрпочта покупает банк: зачем это компании

Укрпочта достигла договоренностей о покупке финансового учреждения АО "Альпари банк" за 260 миллионов гривен. Теперь согласие на передачу собственности должен дать Национальный банк Украины.

В настоящее время Укрпочта готовит необходимые документы. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на собственные источники.

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Зачем Укрпочте покупать банк

Покупка банка происходит в рамках стратегии Укрпочты. Генеральный директор предприятия Игорь Смелянский еще в 2016 году заявлял о намерениях развития электронной коммерции и финансовых услуг через почтовый банк. Тогда чиновник отмечал, что около 12 – 14 миллионов украинцев живут в селах и городах, где нет банковских отделений, но есть отделения Укрпочты.

Банковские услуги в отделениях Укрпочты дадут ей дополнительную ликвидность благодаря депозитам,

– комментирует экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

По словам эксперта, в Украине есть множество людей, которые имеют сбережения и хотят хранить их в банках, но не имеют к ним доступа. Если на базе отделений Укрпочты открыть банковские филиалы, это станет возможным.

К слову, по подсчетам Укрпочты, банковские услуги позволят им вдвое увеличить доход к 2025 году – до 16 миллиардов гривен.

Что известно об АО "Альпари банк" Банк был создан в 2012 году. Главой наблюдательного совета стал третий президент Украины Виктор Ющенко. Официальным владельцем с февраля 2016 зарегистрирован Бахтари Хедаятоллаха.



Уставный капитал "Альпари банка" – минимальный из разрешенных, а именно 200 миллионов гривен. В учреждения есть только одно отделение.

Добавим, что "Альпари банк" за третий квартал 2021 года имел 44,6 миллиона гривен обязательств, 1,3 миллиона налогового долга и 8,3 миллиона убытков.