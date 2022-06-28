Укрпочта открыла официальный магазин на Amazon: там уже можно купить марку с "Мрией"

Укрпочта открыла свой магазин на платформе Amazon. Таким образом, украинская компания стала первым почтовым оператором в мире, получившим официальное представительство на торговой площадке.

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский на своей странице в фейсбуке 28 июня. Он отметил, что в магазине почтового оператора на Amazon уже можно приобрести марку "Украинская мечта".

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Укрпочта открыла собственный магазин на Amazon

Игорь Смелянский объяснил, что, несмотря на то, что в основном законе Украины не закреплено право украинцев иметь доступ к площадке Amazon, команде Укрпочты очень хотелось это право предоставить. Он отметил, что на платформе много полезных вещей, которые пригодились бы Вооруженным Силам Украины и территориальной обороне, и Укрпочта будет делать все, чтобы эта мечта осуществилась.

Но пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти к Amazon, чтобы лучше познакомиться с ним, прежде чем привести его в Украину. Мы долго к этому шли, и теперь наши клиенты по всему миру, особенно в США, смогут приобщиться к украинской мечте. И, кто знает, может, совсем скоро на этой площадке, в магазине Укрпочты, появятся и ваши товары, которые мы с удовольствием доставим в США, осуществив мечту выхода на мировой рынок,

– отметил Смелянский.

Гендиректор почтового оператора призвал украинцев делиться ссылкой на официальный магазин Укрпочты на Amazon со своими друзьями за границей. К слову, там уже можно заказать почтовые марки "Украинская мечта" и "Русский военный корабль… ВСЕ!", а также мерч с предыдущим тиражом марок "Русский военный корабль".

Добавим, что почтовые марки можно заказать только в наборе из 6 штук. Они продаются вместе с почтовым конвертом и тематической открыткой.

Предложения Укрпочты на платформе Amazon / Скриншоты с Amazon

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