Укрпочта обратилась в АМКУ за разрешением на покупку "Альпари банка"

Антимонопольный комитет 19 января рассмотрит вопрос, необходимо ли госкомпании Укрпочта разрешение на приобретение "Альпари банка".

Впервые о намерении Укрпочты купить банк стало известно в ноябре прошлого года. Тогда генеральный директор национального почтового оператора Игорь Смелянский не опровергал и не подтверждал такую ​​информацию.

На тему Укрпочта покупает банк: зачем это компании

Укрпочта покупает "Альпари банк"

Ранее издание Liga.net, ссылаясь на источники в Кабмине и Укрпочте, сообщало, что стоимость сделки составляет 260 миллионов гривен. Кабинет Министров и Мининфраструктуры якобы согласились на такую ​​стоимость.

Теперь согласие на приобретение должен дать Национальный банк Украины, неоднократно выступавший против покупки финансового учреждения Укрпочтой.

Напомним, что в мае 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, который позволял бы государственной Укрпочте предоставлять банковские услуги. В НБУ тогда впервые выступили против такой инициативы.

Добавим, что покупка действующего банковского учреждения необходима Укрпочте для получения соответствующей лицензии, позволяющей предоставлять банковские услуги в отделениях национального почтового оператора.