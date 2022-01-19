Впервые о намерении Укрпочты купить банк стало известно в ноябре прошлого года. Тогда генеральный директор национального почтового оператора Игорь Смелянский не опровергал и не подтверждал такую ​​информацию.

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Ранее издание Liga.net, ссылаясь на источники в Кабмине и Укрпочте, сообщало , что стоимость сделки составляет 260 миллионов гривен. Кабинет Министров и Мининфраструктуры якобы согласились на такую ​​стоимость.

Теперь согласие на приобретение должен дать Национальный банк Украины, неоднократно выступавший против покупки финансового учреждения Укрпочтой.

Напомним, что в мае 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, который позволял бы государственной Укрпочте предоставлять банковские услуги . В НБУ тогда впервые выступили против такой инициативы.