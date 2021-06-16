Украинскому бизнесу презентовали пилот электронной акцизной марки

В Украине презентовали пилотный проект "Электронная акцизная марка". Это сделало Министерство цифровой траснформации вместе с налоговой службой.
Электронную акцизную марку обсудили с представителями Европейской бизнес-ассоциации. Подробнее об этом – читайте дальше.
Важно Как не тратить лишнего на старте нового бизнеса
Главная цель нововведения – отменить марку акцизного налога, которая есть сейчас. Зато ее переведут в электронный вид.
Для чего это делают
Таким образом хотят упростить отчетность и улучшить контроль за оборотом алкоголя и табачных изделий. Также электронный формат сможет увеличить наполнение госбюджета. Это произойдет из-за детенизации рынка подакцизных товаров.
Что такое акцизная марка?Это специальный знак, которым обозначают алкогольные напитки и табачные изделия – они являются подакцизными товарами. Таким образом подтверждают, что за товары оплатили акцизный сбор и продажа является легальной.
Марки акцизного налога / Инфографика ДФС
Важные моменты
Переход на электронные акцизные марки может нанести некоторых неудобств, если все подробно продумать.
- Компаниям необходимо будет нанимать дополнительных работников и покупать новое оборудование.
- Переходный период – не менее 2 лет. В обороте останутся товары с маркой старого образца, которые имеют длительный или неопределенный срок годности.
- Чтобы сэкономить на современном оборудование, нужно детально обсудить формат новой марки и способ ее нанесения на бутылку.