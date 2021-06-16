Украинскому бизнесу презентовали пилот электронной акцизной марки

В Украине презентовали пилотный проект "Электронная акцизная марка". Это сделало Министерство цифровой траснформации вместе с налоговой службой.

Электронную акцизную марку обсудили с представителями Европейской бизнес-ассоциации. Подробнее об этом – читайте дальше.

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Главная цель нововведения – отменить марку акцизного налога, которая есть сейчас. Зато ее переведут в электронный вид.

Для чего это делают

Таким образом хотят упростить отчетность и улучшить контроль за оборотом алкоголя и табачных изделий. Также электронный формат сможет увеличить наполнение госбюджета. Это произойдет из-за детенизации рынка подакцизных товаров.

Что такое акцизная марка? Это специальный знак, которым обозначают алкогольные напитки и табачные изделия – они являются подакцизными товарами. Таким образом подтверждают, что за товары оплатили акцизный сбор и продажа является легальной.



Марки акцизного налога / Инфографика ДФС

Важные моменты

Переход на электронные акцизные марки может нанести некоторых неудобств, если все подробно продумать.