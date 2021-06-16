Электронную акцизную марку обсудили с представителями Европейской бизнес-ассоциации. Подробнее об этом – читайте дальше.

Важно Как не тратить лишнего на старте нового бизнеса

Главная цель нововведения – отменить марку акцизного налога, которая есть сейчас. Зато ее переведут в электронный вид.

Для чего это делают

Таким образом хотят  упростить отчетность и  улучшить контроль за оборотом алкоголя и табачных изделий. Также электронный формат сможет  увеличить наполнение госбюджета. Это произойдет из-за детенизации рынка подакцизных товаров.

Что такое акцизная марка?

Это специальный знак, которым обозначают алкогольные напитки и табачные изделия – они являются подакцизными товарами. Таким образом подтверждают, что за товары оплатили акцизный сбор и продажа является легальной.

акцизная марка
Марки акцизного налога / Инфографика ДФС

Важные моменты

Переход на электронные акцизные марки может нанести некоторых неудобств, если все подробно продумать.

  • Компаниям необходимо будет нанимать дополнительных работников и покупать новое оборудование.
  • Переходный период – не менее 2 лет. В обороте останутся товары с маркой старого образца, которые имеют длительный или неопределенный срок годности.
  • Чтобы сэкономить на современном оборудование, нужно детально обсудить формат новой марки и способ ее нанесения на бутылку.