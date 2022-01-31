В украинской BlaBlaCar новый генеральный директор: кто теперь возглавляет компанию

В BlaBlaCar Украина произошли кадровые изменения. С конца января новым руководителем компании становится Роман Мирошниченко.

До недавнего времени Мирошниченко возглавлял выход китайского агрегатора такси DiDi на рынок Казахстана. До этого мужчина несколько лет работал на руководящих должностях в Uber в Украине и Польше.

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Чем будет заниматься новый руководитель BlaBlaCar Украина

В BlaBlaCar Мирошниченко будет работать над развитием автобусного маркетплейса и усовершенствованием карпулинга в Украине.

Карпулинг (или каршеринг) – совместное использование частного автомобиля с помощью сервисов по поиску попутчиков.

Перед BlaBlaCar в Украине стоят амбициозные цели и вызовы: ускорить переход пользователей из офлайна в онлайн и диджитализация украинского автобусного рынка. В 2022 году мы планируем вдвое увеличить продажи автобусного маркетплейса BlaBlaCar,

– рассказали в компании.

По данным компании, более 5 тысяч официальных автобусных перевозчиков продают свои билеты на BlaBlaCar в Восточной Европе. В компании видят большой потенциал для увеличения этой цифры и развития тесных партнерских отношений.

Что касается карпулинга, в 2022 году BlaBlaCar сфокусируется на улучшении надежности сервиса и проведет еще несколько тестов перед запуском монетизации.

Актуальные показатели BlaBlaCar в Украине:

8 миллионов пользователей;

1 миллион активных ежемесячно;

Украина в топ-3 быстрорастущих странах;

100 сотрудников в украинском офисе.

Ранее позицию руководителя украинского офиса компании занимал Алексей Лазоренко. Он присоединился к BlaBlaCar, когда французская компания выкупила украинский сервис "Подорожники" и вышла на местный рынок.

По информации компании, Лазоренко завершил свою карьеру в BlaBlaCar, чтобы уделить время семье, другим проектам и инвестициям. При этом Алексей остается акционером BlaBlaCar и при необходимости будет участвовать в обсуждении ключевых вопросов.