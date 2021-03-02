Удобное изучения языков: как украинским стартапом Preply пользуются во всем мире
Трое украинцев создали стартап, который набрал популярность во всем мире. Как им это удалось и как работает стартап, читайте в материале.
Источник:BBC
Основатели стартапа Preply пообщались с BBC, в материале Бизнес 24 мы выбрали самое интересное.
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Preply: что это
Программисты Кирилл Бегай и Дмитрий Волошин и дизайнер Сергей Лукьянов изначально хотели создать продукт, каким бы могли пользоваться во всем мире. В конце 2012 года трое украинцев создали платформу Preply.
Решили сфокусироваться на иностранных языках. Наша цель – построить эффективный способ изучения иностранных языков,
– рассказывает Кирилл Бегай.
Красноречивые цифры:
- На платформе можно изучать более 50 языков. Это популярные английский, испанский, французский и менее распространенные урду или индонезийский.
- Свои услуги репетиторства предлагают люди из 160 стран мира. Их примерно 45 тысяч.
- Пользователями платформы есть сотни тысяч людей из 180 стран мира.
Если человек едет в другую страну, и ему нужен иностранный язык очень быстро, наш сайт помогает устроиться в новой жизни. В компании есть хорошая и важная миссия,
– отмечает Кирилл Бегай.
Учредители платформы Preply / Фото Preply
Как работает Preply
Пользователи на сайте платформы или в приложении выбирают язык, который хотят учить, а также репетитора. Можно выбрать носителя языка, если ваш уровень языка позволит найти общий язык. Или же выбрать репетитора, который также владеет вашим родным языком.
Занятия проходят онлайн в режиме защищенной видеоконференции или в зуме, или скайпе. Репетитор или ученик имеет право бесплатно отменить занятия за 4 часа до.
Платит пользователь компании Preply, которая пересылает деньги репетитору только в случае, если урок состоялся. За пакет уроков действуют скидки.
Какие языки изучают
Соучредитель рассказывает, что самыми популярными языками являются английский, испанский, французский, немецкий, китайский, арабский, русский, японский, итальянский и португальский. Украинцы же больше изучают английский, немецкий и испанский.
Украинский язык также изучают в мире.
За последний год почти 35% общего количества часов, проведенных на платформе для изучения украинского языка, были у пользователей с США, за ними следуют Великобритания и Украина, которые занимают еще 20%,
– рассказывают в Preply.
Кроме того, изучают украинский пользователи из немецкоязычных стран, Канады и России.
Почему в Украине мало пользователей Preply
Preply – это международная платформа, а потому и расценки там международные. Украинцы с низкими доходами не всегда готовы платить 15-20 долларов в час, чтобы заниматься с носителем языка.
Для многих в Восточной Европе и Латинской Америке это еще довольно дорого,
– отмечает Кирилл Бегай.
Преимущественно украинские пользователи готовы платить 5 – 10 долларов в час. Хотя конечно есть и те, кто платит 20 долларов. Поэтому рынок Украины составляет менее 5% в доходах Preply.
Как стать репетитором
Компания регистрирует новых репетиторов только тогда, когда появляется необходимость. Стараются сохранять баланс, чтобы преподавателям хватало студентов.
Если репетитор зарабатывает на платформе 20 долларов в неделю – это не серьезно и мы не становимся важной частью его жизни,
– объясняет он.
За услуги Preply преподаватели платят гибкую комиссию. Сначала 100% оплаты за первое занятие с учеником, а после первого занятия уплачивается комиссия в 33%, которая уменьшается постепенно до 18% после 400 занятий.
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Пандемия в помощь
Пандемия коронавируса дала толчок компании, ведь онлайн-образование стало привычным для многих людей. В частности, в марте 2020 Preply удалось на старте пандемии привлечь 10 миллионов долларов инвестиций, сообщал Business Insider.
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