Трое украинцев создали стартап, который набрал популярность во всем мире. Как им это удалось и как работает стартап, читайте в материале.

Основатели стартапа Preply пообщались с BBC, в материале Бизнес 24 мы выбрали самое интересное.

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Preply: что это

Программисты Кирилл Бегай и Дмитрий Волошин и дизайнер Сергей Лукьянов изначально хотели создать продукт, каким бы могли пользоваться во всем мире. В конце 2012 года трое украинцев создали платформу Preply.

Решили сфокусироваться на иностранных языках. Наша цель – построить эффективный способ изучения иностранных языков,

– рассказывает Кирилл Бегай.

Красноречивые цифры:

На платформе можно изучать более 50 языков . Это популярные английский, испанский, французский и менее распространенные урду или индонезийский.

. Это популярные английский, испанский, французский и менее распространенные урду или индонезийский. Свои услуги репетиторства предлагают люди из 160 стран мира. Их примерно 45 тысяч .

. Пользователями платформы есть сотни тысяч людей из 180 стран мира.

Если человек едет в другую страну, и ему нужен иностранный язык очень быстро, наш сайт помогает устроиться в новой жизни. В компании есть хорошая и важная миссия,

– отмечает Кирилл Бегай.



Учредители платформы Preply / Фото Preply

Как работает Preply

Пользователи на сайте платформы или в приложении выбирают язык, который хотят учить, а также репетитора. Можно выбрать носителя языка, если ваш уровень языка позволит найти общий язык. Или же выбрать репетитора, который также владеет вашим родным языком.

Занятия проходят онлайн в режиме защищенной видеоконференции или в зуме, или скайпе. Репетитор или ученик имеет право бесплатно отменить занятия за 4 часа до.

Платит пользователь компании Preply, которая пересылает деньги репетитору только в случае, если урок состоялся. За пакет уроков действуют скидки.

Какие языки изучают

Соучредитель рассказывает, что самыми популярными языками являются английский, испанский, французский, немецкий, китайский, арабский, русский, японский, итальянский и португальский. Украинцы же больше изучают английский, немецкий и испанский.

Украинский язык также изучают в мире.

За последний год почти 35% общего количества часов, проведенных на платформе для изучения украинского языка, были у пользователей с США, за ними следуют Великобритания и Украина, которые занимают еще 20%,

– рассказывают в Preply.

Кроме того, изучают украинский пользователи из немецкоязычных стран, Канады и России.

Почему в Украине мало пользователей Preply

Preply – это международная платформа, а потому и расценки там международные. Украинцы с низкими доходами не всегда готовы платить 15-20 долларов в час, чтобы заниматься с носителем языка.

Для многих в Восточной Европе и Латинской Америке это еще довольно дорого,

– отмечает Кирилл Бегай.

Преимущественно украинские пользователи готовы платить 5 – 10 долларов в час. Хотя конечно есть и те, кто платит 20 долларов. Поэтому рынок Украины составляет менее 5% в доходах Preply.

Как стать репетитором

Компания регистрирует новых репетиторов только тогда, когда появляется необходимость. Стараются сохранять баланс, чтобы преподавателям хватало студентов.

Если репетитор зарабатывает на платформе 20 долларов в неделю – это не серьезно и мы не становимся важной частью его жизни,

– объясняет он.

За услуги Preply преподаватели платят гибкую комиссию. Сначала 100% оплаты за первое занятие с учеником, а после первого занятия уплачивается комиссия в 33%, которая уменьшается постепенно до 18% после 400 занятий.

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Пандемия в помощь

Пандемия коронавируса дала толчок компании, ведь онлайн-образование стало привычным для многих людей. В частности, в марте 2020 Preply удалось на старте пандемии привлечь 10 миллионов долларов инвестиций, сообщал Business Insider.

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