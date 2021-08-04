Украинским фермерам предлагают 10 тысяч долларов: что следует сделать

Развитие устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам (антибиотикорезистентность) – глобальная проблема человечества. В Украине продолжается конкурс на самый лучший проект с целью усиления борьбы с антибиотикорезистентностью в животноводстве.

Из-за чрезмерного применения противомикробных препаратов, в частности в животноводстве, бактерии адаптируются к антибиотикам и не реагируют на них. Таким образом, эффективность лечения животных, рыб и пчел резко снижается.

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В связи с этим международные правительственные и общественные организации стимулируют борьбу с антибиотикорезистентностью.

Основные сведения о грантовом конкурсе

Грантовая программа в Украине стала доступна благодаря Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Европейскому банку реконструкции и развития в рамках проекта технической поддержки "Здоровье животных, безопасность пищевой продукции и программы обеспечения ее качества" и Ассоциации "Свиноводы Украины".

Программу поддерживают Министерство образования Украины и Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Целью конкурса, по сообщению грантодателей, является:

повышение осведомленности о рисках, связанных с развитием антибиотикорезистентности, и их снижение,

выработка путей отказа от/минимизации применения противомикробных препаратов в животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и/или пчеловодстве,

повышение стандартов содержания животных и безопасности продукции животноводства

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Как фермеру получить 10 тысяч долларов

Возможность получить грантовое финансирование в размере 10 тысяч долларов получит предприятие, которое объединит собственные усилия с научным учреждением или учебным заведением для реализации цели конкурса.

При этом организаторы сообщают, что:

заявки подают учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, которые занимаются исследованиями в области выращивания и здоровья животных, безопасности продукции питания; заявитель должен доказать партнерство с представителем(ями) бизнеса (производителем(ями), которые специализируются на выращивании продуктивных животных, птиц, рыб и пчел) письмом о подтверждении сотрудничества в рамках проекта на бланке предприятий(я). предпочтение будет отдаваться заявкам от учебных заведений, которые также будут охватывать сотрудничество с представителями аккредитованных лабораторий.

Пчеловоды и рыбные хозяйства также могут подавать заявку / Фото Unsplash

В то же время грантодатели отмечают, что в конкурсе не будут участвовать заявки, основанные на продвижении коммерческих продуктов и технологий.

Требования к грантовому проекту

Четкая формулировка подходов для отказа или контролируемого применения противомикробных препаратов, мониторинга антибиотикорезистентности.

Прослеживаемость шагов реализации.

Детализированный бюджет использования грантовых средств.

Прогнозируемость и мониторинг результатов.

Реализация проекта в течение не более 10 месяцев.

Освещение деятельности и результатов проекта.

Заявки на получение грантового финансирования в размере 10 тысяч долларов можно подавать до 15 сентября, а объявление победителя конкурса состоится 15 октября 2021 года.

Принять участие могут владельцы пчел, птицы, свиней и других сельскохозяйственных животных, а также рыбные хозяйства.

Подробнее об условиях конкурса и требованиях к проектам можно узнать по