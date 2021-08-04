Украинским фермерам предлагают 10 тысяч долларов: что следует сделать

4 августа 2021 , 18:12
Читати новину українською

Источник:

SEEDS

Развитие устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам (антибиотикорезистентность) – глобальная проблема человечества. В Украине продолжается конкурс на самый лучший проект с целью усиления борьбы с антибиотикорезистентностью в животноводстве.

Из-за чрезмерного применения противомикробных препаратов, в частности в животноводстве, бактерии адаптируются к антибиотикам и не реагируют на них. Таким образом, эффективность лечения животных, рыб и пчел резко снижается. 

К теме  Как открыть бизнес в деревне: 10 небанальных идей

В связи с этим международные правительственные и общественные организации стимулируют борьбу с антибиотикорезистентностью.

Основные сведения о грантовом конкурсе

Грантовая программа в Украине стала доступна благодаря Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Европейскому банку реконструкции и развития в рамках проекта технической поддержки "Здоровье животных, безопасность пищевой продукции и программы обеспечения ее качества" и Ассоциации "Свиноводы Украины".

Программу поддерживают Министерство образования Украины и Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Целью конкурса, по сообщению грантодателей, является:

  • повышение осведомленности о рисках, связанных с развитием антибиотикорезистентности, и их снижение,
  • выработка путей отказа от/минимизации применения противомикробных препаратов в животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и/или пчеловодстве,
  • повышение стандартов содержания животных и безопасности продукции животноводства

Это интересно  ФЛПы не могут купить землю сельскохозяйственного назначения, — Минюст

Как фермеру получить 10 тысяч долларов

Возможность получить грантовое финансирование в размере 10 тысяч долларов получит предприятие, которое объединит собственные усилия с научным учреждением или учебным заведением для реализации цели конкурса.

При этом организаторы сообщают, что:

  1. заявки подают учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, которые занимаются исследованиями в области выращивания и здоровья животных, безопасности продукции питания;
  2. заявитель должен доказать партнерство с представителем(ями) бизнеса (производителем(ями), которые специализируются на выращивании продуктивных животных, птиц, рыб и пчел) письмом о подтверждении сотрудничества в рамках проекта на бланке предприятий(я).
  3. предпочтение будет отдаваться заявкам от учебных заведений, которые также будут охватывать сотрудничество с представителями аккредитованных лабораторий.

Пчеловоды и рыбные хозяйства также могут подавать заявку / Фото Unsplash

В то же время грантодатели отмечают, что в конкурсе не будут участвовать заявки, основанные на продвижении коммерческих продуктов и технологий.

Требования к грантовому проекту

  • Четкая формулировка подходов для отказа или контролируемого применения противомикробных препаратов, мониторинга антибиотикорезистентности.
  • Прослеживаемость шагов реализации.
  • Детализированный бюджет использования грантовых средств.
  • Прогнозируемость и мониторинг результатов.
  • Реализация проекта в течение не более 10 месяцев.
  • Освещение деятельности и результатов проекта.

Заявки на получение грантового финансирования в размере 10 тысяч долларов можно подавать до 15 сентября, а объявление победителя конкурса состоится 15 октября 2021 года.

Принять участие могут владельцы пчел, птицы, свиней и других сельскохозяйственных животных, а также рыбные хозяйства.

Подробнее об условиях конкурса и требованиях к проектам можно узнать по ссылке.
Автор: Ігор Кобрин