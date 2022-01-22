В коллекцию войдут три марки NFT , на которых будут изображены традиционные африканские маски. Ее разместят на торговой площадке STAMPSDAQ, где для покупки нужно будет авторизоваться с помощью криптокошелька.

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Сотрудничество почты Кот-д'Ивуара с украинским стартапом

Коллекция будет содержать марку с изображением маски Zamble, которую народ гуро использует в семейных ритуалах . Она олицетворяет фантастическое животное, воплощающее антилопу и леопарда.

Также в коллекции будет одна историческая марка слона, доступная в трех номиналах. Она была первой почтовой маркой Кот-д'Ивуара в статусе независимой страны.

Первую почтовую марку независимого государства Кот-д'Ивуара можно будет приобрести в виде NFT на площадке, разработанной с участием украинцев / Фото STAMPSDAQ

Приобрести в виде NFT можно будет как распространенные, так и более редкие марки. В частности, "обычных" будет 10 тысяч штук , редких – 1 тысяча, суперредких – 100, ультраредких – 10, а также одна уникальная.

Справка . Взаимозаменяемые токены (NFT) – это особый тип криптовалюты, представляющий собой активы, существующие только в собственных криптосистемах. NFT является единицей в цифровой книге, где каждый токен может представлять уникальный цифровой элемент.

Что известно о STAMPSDAQ

STAMPSDAQ – украинско-эстонский стартап, работающий над созданием блокчейн системы цифровой филателии и искусства. На специально разработанной торговой площадке можно купить, продать и обменять авторизованные почтовые марки и произведения искусства посредством цифровых активов NFT.