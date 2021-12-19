Контракт будет действовать 1 год, и теперь промо основных релизов Warner Bros. Pictures будет проходить через украинский Reface. Первым общим проектом станет "Матрица: Воскрешение" .

Обратите внимание Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Сотрудничество Reface и Warner Bros. Pictures

СЕО и соучредитель Reface Дмитрий Швец отмечает, что приложение объединило детские мечты стать героем культового фильма с верой в то, что любой контент можно продвигать более персонализированно с помощью искусственного интеллекта .

По мнению украинского разработчика, одна из основных задач стартапа – убедить в этом крупные международные компании, киностудии и лейблы. Швец отметил, что до официального партнерства с Warner Bros. Pictures Reface шел больше года .

Дать возможность поклонникам вселенной "Матрицы" погрузиться в этот мир с помощью цифрового моделирования – это же самое лучшее проявление "Матрицы",

– добавил старший вице-президент Warner Bros. по глобальному цифровому маркетингу Брайан Уорман.