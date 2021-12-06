Об этом изданию DOU анонимно сообщили три сотрудника Reface. В компании подтвердили, что сократили 18% команды, реорганизуя ее в смежные проекты.

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Почему Reface сокращает работников

По словам одного из анонимных собеседников, говорится об увольнении не 70, а сразу 120 работников стартапа. Компания якобы не выполнила ни одну из трех задач, поставленных инвесторами в начале 2021 года, когда Reface привлекла 5,5 миллиона долларов.

За эти деньги компания обязалась :

найти product market fit (соответствие продукта ожиданиям целевой аудитории);

повысить показатель CAC/LTV (меньшие затраты на маркетинг, большая прибыль от клиентов);

поднять метрику долгосрочного retention (показатель удержания пользователей приложения).

Кроме того, по данным одного из анонимных собеседников, Reface пыталась поднять очередной раунд инвестиций в сентябре – октябре в 15 инвестиционных фондах, однако получила отказ якобы из-за "очень низких продуктовых показателей".

Сообщается, что под сокращение попали люди, занимавшиеся стратегическими задачами, а остались только ценные для повседневной работы сотрудники. После массового увольнения компания якобы сможет продержаться еще 6 – 9 месяцев без дополнительных инвестиций.

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Ответ компании

В Reface, в свою очередь, заявили, что в течение 2021 года наняли 180 человек, а команда проекта выросла в 5 раз – до 250 человек.

Чтобы усилить новые направления и сбалансировать должности junior и senior, мы решили оптимизировать команду. В последнее время Reface сократил 18% работников, реорганизуя их в смежные компании нашей экосистемы. На этом оптимизация завершена,

– заявили в стартапе.