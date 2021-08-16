Полученные средства разработчики планируют использовать на выход стартапа на рынок США и автоматизацию процесса привлечения новых клиентов. Над созданием продукта украинская команда работает с конца 2020 года.

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Что известно о стартапе

С помощью алгоритмов Machine Learning и системам компьютерного зрения, Livee способен в течение 10 минут предложить клиентам готовую концепцию трансформации рабочего пространства.

Используя методологию Happiness Impact, разработка рассчитывает влияние озеленения на различные показатели, среди которых – производительность труда.

Алгоритмы нашей системы в 72% случаев качественно ничем не хуже, чем предлагаемые концепции штатных дизайнеров. При этом, все происходит в десятки раз быстрее и, учитывая расходы, эффективнее,

– объясняет Николай Гавриляк, СЕО Livee.

Главная цель стартапа – покрыть 90% рутинной работы дизайнеров и менеджеров по продажам в индустрии озеленения коммерческих помещений.

Сейчас Livee уже имеют клиента в Европе, а нынешний фокус команды – рынок США объемом более 10 млрд долларов.