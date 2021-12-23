Дело в том, что пока команда собирала документы для получения гранта от USF, в компанию инвестировал 2 миллиона долларов американский акселератор Y Combinator. В Awesomic решили, что неправильно в таком случае получать помощь еще и от государства.

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Awesomic отказался от гранта USF

Awesomic занимается разработкой платформы, позволяющей компаниям найти дизайнера и выполнить задания в короткие сроки. В марте компания подала две заявки – в акселератор Y Combinator и на грант USF.

Сначала Awesomic победил в питчинге USF , и наблюдательный совет утвердил выдачу гранта. Чтобы получить его, команде нужно было собрать пакет документов и открыть новый банковский счет.

Тем временем проходила программа Y Combinator. В результате Awesomic привлек 2 миллиона долларов от акселератора и нескольких других фондов. Это натолкнуло основателей на идею отказаться от денег USF.

После закрытия раунда мы выросли в несколько раз и поняли, что неправильно в такой ситуации принимать помощь от государства, а также лишать финансовой возможности другой стартап. Поэтому мы отказались,

– объясняет один из основателей Awesomic Роман Севастьянов.

К слову, в USF действуют ограничения касательно стартапов, которые могут получить грант. Инвестиции в компанию или общий доход не должны превышать 100 тысяч долларов . Awesomic отвечали критериям на момент подачи заявки, но после раунда с Y Combinator вышли за установленные пределы.