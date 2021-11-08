Украинский стартап Meredot привлек 350 тысяч долларов: на что потратят деньги

Стартап Meredot, занимающийся разработкой беспроводных зарядных станций для электросамокатов, привлек 350 тысяч долларов инвестиций на этапе seed. Деньги вложили латвийский фонд Overkill VC, Ukraine Invest и днепровский бизнесмен Александр Криворучко.

За последние 6 месяцев компания Meredot развилась от разработки лабораторного прототипа до создания коммерческой версии беспроводной зарядной станции для операторов электросамокатов Bird, Lime, Bolt и других. Привлеченные средства планируют использовать для развития продукта, выпуска первых коммерческих версий и запуска пилотных проектов.

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Что известно о стартапе Meredot

Стартап занимается мобильной инфраструктурой B2B для операторов электросамокатов, предлагая беспроводные зарядные станции для их транспорта и помогает городам решить проблемы эффективности, экологии и безопасности , используя преимущества микромобильности.

, используя преимущества микромобильности. Система Meredot состоит из двух частей: беспроводной зарядной станции (панель управления и парковочный слот), установленной в общественных местах, и адаптера для электросамокатов и электроскутеров.

После парковки на зарядной станции, масштабируемой под размеры конкретного вида электротранспорта, происходит процесс беспроводной передачи энергии.

В 2019 году Meredot выиграла первый грант в размере 50 тысяч евро на разработку технологии беспроводной зарядки MePower, которая является основным компонентом нынешней слот-станции. В 2020 году стартап привлек preseed-инвестиции от венчурного фонда Overkill, а оценка Meredot достигла 1,33 миллиона евро.