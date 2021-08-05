Украинский стартап Legal Nodes получил 300 тысяч долларов инвестиций: детали

Украинский стартап Legal Nodes привлек 300 тысяч долларов инвестиций на этапе pre-seed. Раунд возглавил ангельский синдикат LIFT99.

Legal Nodes основали украинцы Нестор Дубневич, Маргарита Сивакова и Максим Малюк. Стартап работает над разработкой юридической онлайн-платформы и уже насчитывает более 60 компаний-клиентов.

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Что известно о Legal Nodes

Перспективная бизнес-идея украинцев еще в 2020 году получила грант на 50 тысяч долларов от Украинского фонда стартапов. В том же году еще 50 тысяч в стартап инвестировал фонд Hype Ventures шведа Матиаса Экльофа.

Стартап стремится обеспечить быструю и прозрачную юридическую поддержку по фиксированным ценам через модель подписок, тем самым помогая другим стартапам. Цель Legal Nodes – запустить полномасштабную платформу, где компании смогут нанимать виртуального юриста без необходимости поиска дополнительных сотрудников в свой штат,

– объясняют в Legal Nodes.

В украинский стартап вложились не только ангельский синдикат LIFT99 и Hype Ventures, но и ряд других инвесторов, в частности:

Pipedrive;

Printify;

фонд Inspirum Laboratories.

К слову, привлеченные средства команда украинских стартаперов планирует вложить в запуск платформы и выход на рынок Великобритании. Кроме этого, Legal Nodes хочет ввести фиксированные подписки и еще больше расширить сеть партнеров.