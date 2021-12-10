Как украинский стартап Jiji вытеснил OLX и других конкурентов в Африке.

Стартап с украинскими корнями Jiji завоевывает африканский рынок онлайн-продаж. Компании уже удалось вытеснить с рынка основных конкурентов – Ringier и OLX.

В 2019 году Jiji поглотил африканский бизнес OLX в Кении, Гане, Уганде и Танзании. Как это удалось, 24 каналу рассказал соучредитель проекта и его CEO Антон Волянский в эксклюзивном интервью.

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В Нигерии, оттуда Jiji зашел на африканский рынок, уже существовали аналогичные классифайды. Однако их руководство ничего не предпринимало для улучшения рынка, утверждает Волянский.

Например, OLX просто выкатил копию своего продукта, который использовали в Латинской Америке. К этому добавили support-отдел и начали "наливать" маркетинг через разные каналы, чтобы прорекламировать проект Антон Волянский Соучредитель CEO проекта Jiji

Проблемой OLX были огромные затраты на маркетинг – десятки миллионов долларов. Но при этом неучтение особенностей региона. На форумах люди рассказывали об обманах, на платформе был высокий уровень мошенничества.

И это стало для нас возможностью. Мы построили свой антискам, который лучше отсеивает мошенников,

– вспоминает Волянский.

Forbes включил Jiji в топ-30 лучших стартапов с украинскими корнями. Журнал оценил классифайд в 150 – 200 миллионов долларов.

В настоящее время Jiji занимает 10 – 20% рынка Нигерии. Однако соучредитель отмечает, что еще большая часть рынка находится в оффлайне. И их цель – перевести рынок онлайн.