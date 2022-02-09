Стартап разрабатывает приложение для медитаций. Пользователи могут создавать и делиться своими медитациями на платформе с другими.
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Что известно об основателях Mindist
Украинский стартап основан в 2021 году Юлией Овчаренко, Виталием Рожевским, Владом Соломахой и Дарией Масленниковой. Все разработчики раньше работали в успешных IT-проектах и компаниях, в том числе в Microsoft, BetterMe, Preply, Wix.
На что стартап потратит деньги
К инвестиционному раунду также присоединились:
- соучредитель Restream Алекс Худа;
- соучредитель Reface Иван Алцыбеев;
- главный исполнительный директор yes.com Филипп Юнген;
- управляющий партнер Cubd ventures Эдвард Вайсберг;
- основатель Livebetter Майк Ноллетт и другие ангелы.
Полученные средства Mindist планирует потратить на расширение инженерной команды. В настоящее время стартап ищет разработчика React для скорости проверки продуктов. Кроме того, проект хочет расширить свое влияние на американском и европейском рынках.