Стартап разрабатывает приложение для медитаций . Пользователи могут создавать и делиться своими медитациями на платформе с другими.

Читайте также Украинский стартап отказался от гранта в 50 тысяч долларов: основатели объяснили причину

Что известно об основателях Mindist

Украинский стартап основан в 2021 году Юлией Овчаренко, Виталием Рожевским, Владом Соломахой и Дарией Масленниковой. Все разработчики раньше работали в успешных IT-проектах и ​​компаниях, в том числе в Microsoft, BetterMe, Preply, Wix.

На что стартап потратит деньги

К инвестиционному раунду также присоединились :

соучредитель Restream Алекс Худа;

соучредитель Reface Иван Алцыбеев;

главный исполнительный директор yes.com Филипп Юнген;

управляющий партнер Cubd ventures Эдвард Вайсберг;

основатель Livebetter Майк Ноллетт и другие ангелы.