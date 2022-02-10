В компании сообщили, что полученные средства используют для развития Workee на американском фриланс-рынке.

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Чем занимается Workee

Workee является поставщиком бэк-офисных услуг SaaS для фрилансеров. Основан в 2020 году Игорем Бауманом, Артемом Канаки и Евгением Киселевым. Деятельность стартапа сосредоточена на разработке системы управления онлайн-бизнесом для фрилансеров, в частности:

коучей;

экспертов в области здравоохранения;

консультантов разных направлений;

репетиторов;

юристов.

Разработка Workee позволяет специалистам управлять встречами с клиентами, учетом, финансовыми счетами и рабочим процессом на единой платформе .

Мы стремимся закрепить наше присутствие в качестве программного обеспечения для бэк-офиса, чтобы упростить работу в интернете. Чтобы предоставить самый простой способ ведения бизнеса онлайн, мы разрабатываем сложные системы, ориентированные на функциональность и возможность подключения к другим внешним инструментам для оптимизации рабочих процессов и продвижения брендов с целью охвата большей аудитории. Игорь Бауман СЕО Workee

К слову, программное обеспечение Workee позволяет без кодирования автоматически создавать персональные веб-сайты для бизнеса, не имея опыта программирования . После этого веб-сайт подключается к бэк-офисному управлению через платформу Workee.