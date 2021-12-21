Украинский стартап 3DLOOK привлек дополнительные 3,5 миллиона долларов инвестиций

Стартап 3DLOOK привлек дополнительные 3,5 миллиона долларов инвестиций. Таким образом, в рамках расширенного раунда А, украинская разработка получила всего 10 миллионов долларов.

В марте 2021 года стартап получил первые инвестиции в рамках раунда общей суммой 6,5 миллиона долларов. В этот раз главным вкладчиком выступил европейский фонд Spidertek, в который присоединились украинский Flyer One Ventures, Startup.Network и группа американских бизнес-ангелов.

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На что стартап использует привлеченные средства

Вырученные деньги 3DLOOK планирует использовать для масштабирования нового продукта виртуальной примерки вещей – YourFit. Среди прочего, к функционалу планируют добавить быструю интеграцию с ведущими платформами электронной коммерции, повысить уровень защиты персональных данных, а также обновить интерфейс.

Инвестиции нужны для достижения амбициозных целей – не только в fashion-ecommerce нише, но и за ее пределами. В арсенале теперь главные гиганты рынка униформ и бренды высокой моды,

– поделился успехами соучредитель 3DLOOK Вадим Роговский.

Разработчик добавил, что в дальнейшем стартап будет ориентироваться на отзывы пользователей и потребности брендов, чтобы запускать эффективные и востребованные на рынке решения.

Что известно о 3DLOOK Украинский стартап, работающий над технологией сканирования человеческого тела по фото с использованием искусственного интеллекта. Основанный в 2016 году, в настоящее время насчитывает более 100 компаний-клиентов, в том числе известных ритейлеров Tailored Brands, Dickies, e1972, Unisync и других.

Оценка компании

По состоянию на конец 2021 года, общая сумма привлеченных инвестиций украинского 3DLOOK составляет 14,7 миллиона долларов, из которых 7,9 миллиона компания получила во время пандемии COVID-19. Среди первых инвесторов стартапа – известные фонды Boost VC, 500 Startups, Almaz Capital и другие.

Ранне Бизнес 24 взял интервью в основателя 3DLOOK Вадима Роговского. Подробнее о компании читайте по ссылке

Точную оценку после последнего раунда в 3DLOOK не называют, однако ранее Вадим Роговский отмечал, что стартапу удалось максимально приблизиться к поставленной цели в 100 миллионов долларов рыночной капитализации.

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