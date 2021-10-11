Украинский сервис QR-меню привлек 400 тысяч евро инвестиций из-за рубежа

Чешская инвестиционная компания Reflex Capital вложила в украинский фудтех-стартап Choice 400 тысяч евро. В целом отечественная разработка по созданию QR-меню за время своего существования получила 700 тысяч евро инвестиций.

Разработчики сервиса Алексей Ильяш и Владимир Оляницкий рассказали, на что их компания потратит деньги. В частности, Choice планирует выйти на более широкий международный рынок и зарабатывать на эквайринге.

Читайте также Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

Что известно об украинском стартапе Choice

Choice – украинский стартап, который в основном занимается разработкой онлайн-меню для заведений питания. Клиенты ресторанов сканируют сгенерированный QR-код, который перенаправляет их на электронную страницу с меню заведения. Основатели сервиса запустили Choice в мае 2020 года, когда их основные туристические бизнесы стали на паузу из-за карантина.

В команде стартапа работает 35 человек, два офиса расположены в Украине и Чехии. К октябрю 2021 года их услуги QR-меню, решения для самовывоза и доставки подключили 5 тысяч заведений. У компании есть клиенты в 25 странах, но больше всего – в Украине и Чехии.

Важно С акцизным номером в чеке: что известно о новых правилах продажи алкоголя в Украине

Инвестиции и амбициозные планы

Всего на счету Choice 700 тысяч евро инвестиций. Первые 100 тысяч стартап получил от британского Seedcamp и чешского J & T Ventures. Следующие 200 тысяч вложила чешская компания Reflex Capital, которая недавно инвестировала еще 400 тысяч евро. Все инвесторы – бывшие партнеры другой компании Ильяша – онлайн-сервиса по бронированию гостиниц для туристических операторов Davinci Travel System.

Недавно полученные средства Choice планирует вложить в выход на более широкий рынок, в частности хочет нарастить присутствие в Венгрии, Польше, Германии и Великобритании.

Кроме этого, стартап планирует ввести новую услугу – возможность оплаты счетов в заведениях благодаря QR-кодам. Таким образом компания будет зарабатывать на процентах с каждой транзакции клиентов, а не только на платных подписках на онлайн-меню.

На тему Бесконтактная благодарность: 5 удобных сервисов для чаевых онлайн

Оценка Choice

В марте 2021 года выручка компании достигла 20 тысяч долларов в месяц, однако текущие показатели учредители не раскрывают.

Растем на 10 – 15% ежемесячно,

– заявляет один из основателей Choice Владимир Оляницкий.

Если данные верны, то украинский стартап Choice сейчас может стоить от 5 до 10 миллионов долларов.