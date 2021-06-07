Почти 1 миллион долларов: украинский сервис электросамокатов Kiwi привлек крупные инвестиции

Почти 1 миллион долларов частные инвесторы отдали украинскому сервису проката электросамокатов Kiwi. Имена инвесторов не раскрывают.
Деньги используют для масштабирования бизнеса. Также закупят новые электросамокаты до конца 2021 года.
К теме Во Львове заработал прокат электросамокатов Bolt: сколько стоит услуга и как ею пользоваться
Совладелец и директор по развитию компании Алексей Кушка отметил, что Kiwi во время первого раунда обращалась к венчурным фондам.
Они сказали нам: "Сначала сделайте меньше раунды, мы посмотрим как вы отработаете и тогда приходите еще раз". Теперь у нас уже есть результаты, поэтому мы начнем второй раунд и будем еще раз с ними общаться,
– сказал Кушка.
Известно, что уже в июля 2021 году у сервиса будет 1400 электросамокатов.
Электросамокаты в Украине: коротко
- В Украине активно развивается эта сфера.
- В 2020 году электросамокатами пользовались несколько тысяч человек в месяц. В то же время в 2021 году – десятки тысяч поездок в день.
- Несмотря на активность и популярность, в Украине до сих пор не существует правил, которые бы регулировали движение электросамокатов.