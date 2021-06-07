Деньги используют для масштабирования бизнеса. Также закупят новые электросамокаты до конца 2021 года.

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Совладелец и директор по развитию компании Алексей Кушка отметил, что Kiwi во время первого раунда обращалась к венчурным фондам.

Они сказали нам: "Сначала сделайте меньше раунд ы , мы посмотрим как вы отработаете и тогда приходите еще раз". Теперь у нас уже есть результаты, поэтому мы начнем второй раунд и будем еще раз с ними общаться,

– сказал Кушка.

Интересно! Сервис сейчас имеет 900 электросамокатов , а работает в компании 70 сотрудников . О операционных расходах Kiwi неизвестно.

Известно, что уже в июля 2021 году у сервиса будет 1400 электросамокатов.

Электросамокаты в Украине: коротко