Украинский сервис Finmap привлек 1,2 миллиона долларов: на что потратят деньги

Украинский сервис учета денег для бизнеса Finmap закрыл новый раунд инвестиций. Стартапу удалось привлечь 1,2 миллиона долларов от ряда европейских фондов.

Привлеченные деньги команда планирует использовать для расширения команды разработчиков, маркетинга и выхода на рынки стран Центральной и Южной Европы. Продукт Finmap доработается и адаптируется с учетом потребностей новой целевой аудитории.

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Finmap закрыл новый раунд инвестиций

В раунде приняли участие следующие инвестиционные фонды и частные инвесторы:

Presto Ventures (Чехия);

Sturgeon Capital (Великобритания);

SID Venture Partners (Украина);

стартап-инкубатор Startup Wise Guys (Эстония);

BRISE Capital (Украина);

СЕО TBI Bank Петр Барон (Великобритания).

Кроме экспансии на новые рынки и расширения команды, в Finmap планируется интеграция с новыми банками, CRM-системами, а также добавление опции инвойсинга – функционала для выставления счетов.

Что такое Finmap Сервис для ведения учета денег бизнеса, синхронизируемый со счетами пользователей через API, позволяет настроить график платежей, делегировать процесс внесения данных, а также анализировать финансовые операции.



Основан в 2019 году Александром Соловьем и Иваном Кауновым. В 2021 году к команде присоединился соучредитель monobank Дмитрий Дубилет. За последний год команда сервиса выросла в 8 раз – с 7 до 58 сотрудников, работающих полностью удаленно.

Основатели Finmap убеждены, что учет денег – это немаловажная часть бизнеса, ведь с его помощью можно увидеть реальное состояние компании и принять эффективные решения для развития.

В Finmap доступны интеграции с более чем 2 тысячами европейских банков и сервисов, в частности PayPal, Wise, Revolut, Fondy и другими, а также импорт данных 1С. Украинские пользователи могут интегрировать сервис с ПриватБанком, monobank, ПУМБ, импортировать выписки Альфа-Банка и Райффайзен Банка. Кроме того, существует возможность добавлять счета более чем в 30 криптовалютах.

К слову, в настоящее время с сервисом сотрудничают компании из 12 стран мира. В планах команды расширить географию и усилить собственное присутствие в Польше, Чехии, Испании и Турции.

Команда сервиса Finmap / Фото Finmap