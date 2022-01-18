Привлеченные деньги команда планирует использовать для расширения команды разработчиков, маркетинга и выхода на рынки стран Центральной и Южной Европы. Продукт Finmap доработается и адаптируется с учетом потребностей новой целевой аудитории.

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Finmap закрыл новый раунд инвестиций

В раунде приняли участие следующие инвестиционные фонды и частные инвесторы:

Presto Ventures (Чехия);

Sturgeon Capital (Великобритания);

SID Venture Partners (Украина);

стартап-инкубатор Startup Wise Guys (Эстония);

BRISE Capital (Украина);

СЕО TBI Bank Петр Барон (Великобритания).

Кроме экспансии на новые рынки и расширения команды, в Finmap планируется интеграция с новыми банками , CRM-системами, а также добавление опции инвойсинга – функционала для выставления счетов.

Что такое Finmap Сервис для ведения учета денег бизнеса, синхронизируемый со счетами пользователей через API, позволяет настроить график платежей, делегировать процесс внесения данных, а также анализировать финансовые операции.



Основан в 2019 году Александром Соловьем и Иваном Кауновым. В 2021 году к команде присоединился соучредитель monobank Дмитрий Дубилет. За последний год команда сервиса выросла в 8 раз – с 7 до 58 сотрудников, работающих полностью удаленно.

Основатели Finmap убеждены, что учет денег – это немаловажная часть бизнеса, ведь с его помощью можно увидеть реальное состояние компании и принять эффективные решения для развития.

В Finmap доступны интеграции с более чем 2 тысячами европейских банков и сервисов, в частности PayPal, Wise, Revolut, Fondy и другими, а также импорт данных 1С. Украинские пользователи могут интегрировать сервис с ПриватБанком, monobank, ПУМБ, импортировать выписки Альфа-Банка и Райффайзен Банка. Кроме того, существует возможность добавлять счета более чем в 30 криптовалютах .

К слову, в настоящее время с сервисом сотрудничают компании из 12 стран мира. В планах команды расширить географию и усилить собственное присутствие в Польше, Чехии, Испании и Турции.