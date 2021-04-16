Сервис доставки еды Rocket, который основали в Украине, вышел еще и на рынок Нидерландов – отныне будет обслуживать жителей Амстердама. Однако это не вершина достижений. В компании заверили, что в 2021 году планируют заработать еще в 10 европейских городах.

Отметим, что это уже не первый город за границей, где заработал сервис. В декабря 2020 года компания начала работу на Кипре.

Обратите внимание Больше всего за время существования: Glovo привлекла 450 миллионов евро инвестиций

"Мы верим, что страна тюльпанов с радостью примет Rocket, а наши оранжевые рюкзачки будут украшать город каналов, велосипедов и домов "с характером", – написали на фейсбук-странице компании.

Сервис Rocket: коротко