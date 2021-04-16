Теперь в Нидерландах: украинский сервис доставки Rocket расширился
Сервис доставки еды Rocket, который основали в Украине, вышел еще и на рынок Нидерландов – отныне будет обслуживать жителей Амстердама. Однако это не вершина достижений. В компании заверили, что в 2021 году планируют заработать еще в 10 европейских городах.
Источник:фейсбук Rocket
Отметим, что это уже не первый город за границей, где заработал сервис. В декабря 2020 года компания начала работу на Кипре.
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"Мы верим, что страна тюльпанов с радостью примет Rocket, а наши оранжевые рюкзачки будут украшать город каналов, велосипедов и домов "с характером", – написали на фейсбук-странице компании.
Сервис Rocket: коротко
- Изначально сервис назывался "Ракета". Он появился в Украине еще до появления Glovo и Uber Eats.
- Заработал он в марте 2018 года в Днепре. Позже появился и в других украинских городах.
- Когда "Ракета" расширилась и начала работу на Кипре – сервис переименовали в Rocket.
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