Украинский порт установил абсолютный рекорд по перевалке грузов

По итогам 2021 года морской порт "Ольвия" установил новый абсолютный рекорд по грузопереработке. В гавани было обработано 5,15 миллиона тонн грузов.

Показатель на 1,24 млн тонн (31,6%) превышает результаты 2020 года. Наибольший вклад при этом внес украинский агросектор.

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Рекордные результаты морского порта "Ольвия"

За 2021 год портом было обработано 2,87 миллиона тонн зерновых грузов, что на 57,1% больше, чем в 2020 году. На втором месте оказалась перевалка строительных материалов – 1,08 миллиона тонн (на 42,7% больше, чем в 2020 году).

Что касается остальных сыпучих грузов, в общей сложности было перегружено 462,15 тысячи тонн. При этом каменноугольного кокса – 30,73 тысячи тонн, а также химических и минеральных удобрений – 57,45 тысячи тонн (рост показателя почти в 4 раза).

Всего за 12 месяцев 2021 года порт "Ольвия" перевалил 4,51 миллиона тонн сыпучих грузов, что свидетельствует о росте на 27,4% против 2020 года.

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Тройку лидеров в 2021 году закрывает металлопрокат – 553,9 тысячи тонн – на 74,8% лучший результат, чем в 2020 году. Общее количество обработанных генеральных грузов составило 638,98 тысячи тонн.

Результаты по направлениям отгрузки

Распределение грузов порта "Ольвия" по направлениям отгрузки в 2021 году произошло так:

экспорт – 4,55 миллиона тонн (+28,8%);

каботажные грузы – 444,64 тысячи тонн (в 6,3 раза больше, чем в 2020 году);

импорт – 148,45 тысячи тонн (-51,1%);

транзит – 0,73 тысяч тонн (-75,2%).

К слову, всего гавань специализированного морского порта "Ольвия" в 2021 году приняла 378 судов.

Новый рекорд грузопереработки украинского порта "Ольвия" / Инфографика АМПУ