Показатель на 1,24 млн тонн (31,6%) превышает результаты 2020 года. Наибольший вклад при этом внес украинский агросектор.
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Рекордные результаты морского порта "Ольвия"
За 2021 год портом было обработано 2,87 миллиона тонн зерновых грузов, что на 57,1% больше, чем в 2020 году. На втором месте оказалась перевалка строительных материалов – 1,08 миллиона тонн (на 42,7% больше, чем в 2020 году).
Что касается остальных сыпучих грузов, в общей сложности было перегружено 462,15 тысячи тонн. При этом каменноугольного кокса – 30,73 тысячи тонн, а также химических и минеральных удобрений – 57,45 тысячи тонн (рост показателя почти в 4 раза).
Всего за 12 месяцев 2021 года порт "Ольвия" перевалил 4,51 миллиона тонн сыпучих грузов, что свидетельствует о росте на 27,4% против 2020 года.
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Тройку лидеров в 2021 году закрывает металлопрокат – 553,9 тысячи тонн – на 74,8% лучший результат, чем в 2020 году. Общее количество обработанных генеральных грузов составило 638,98 тысячи тонн.
Результаты по направлениям отгрузки
Распределение грузов порта "Ольвия" по направлениям отгрузки в 2021 году произошло так:
- экспорт – 4,55 миллиона тонн (+28,8%);
- каботажные грузы – 444,64 тысячи тонн (в 6,3 раза больше, чем в 2020 году);
- импорт – 148,45 тысячи тонн (-51,1%);
- транзит – 0,73 тысяч тонн (-75,2%).
К слову, всего гавань специализированного морского порта "Ольвия" в 2021 году приняла 378 судов.
Новый рекорд грузопереработки украинского порта "Ольвия" / Инфографика АМПУ