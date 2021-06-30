Без посредников: в украинский офис Apple начали завозить технику

Уже официально в Киеве заработал украинский офис Apple. Компания самостоятельно занимается завозом и растаможкой всех устройств.

Таким образом американский IT-гигант пытается бороться с "серым" импортом. Эту информацию подтвердила компания "Асбис".

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В чем была проблема

Согласно неофициальным данным, ранее крупные торговые сети могли завозить в Украину определенные объемы товаров "своими силами". Для расчетов с Apple они взаимодействовали с дистрибьютором – компанией "Асбис".

В "Асбис" подтвердили информацию о том, что Apple начала завозить свою технику без посредников.

Так, компания Apple будет самостоятельно завозить и растаможивать свою продукцию,

– заявил генеральный директор Виталий Мельниченко.

Известно, что Apple также будет контролировать качество консультаций в магазинах официальных реселлеров.

Также неофициально известно, что в ближайшее время не стоит ожидать от Apple открытия в Украине фирменной ритейл-сети. Однако есть высока вероятность того, что появятся фирменные сервисы компании.