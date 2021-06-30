Без посредников: в украинский офис Apple начали завозить технику
Источник:UBR.ua
Уже официально в Киеве заработал украинский офис Apple. Компания самостоятельно занимается завозом и растаможкой всех устройств.
Таким образом американский IT-гигант пытается бороться с "серым" импортом. Эту информацию подтвердила компания "Асбис".
Интересно Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар
В чем была проблема
Согласно неофициальным данным, ранее крупные торговые сети могли завозить в Украину определенные объемы товаров "своими силами". Для расчетов с Apple они взаимодействовали с дистрибьютором – компанией "Асбис".
В "Асбис" подтвердили информацию о том, что Apple начала завозить свою технику без посредников.
Так, компания Apple будет самостоятельно завозить и растаможивать свою продукцию,
– заявил генеральный директор Виталий Мельниченко.
Также неофициально известно, что в ближайшее время не стоит ожидать от Apple открытия в Украине фирменной ритейл-сети. Однако есть высока вероятность того, что появятся фирменные сервисы компании.