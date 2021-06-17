Украинский мигрант в США стал миллиардером благодаря порносервису OnlyFans

Владелец портала "для взрослых" OnlyFans, который крайне популярен у производителей контента 18+, выходец из Украины Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. За оценками американского издания Forbes его состояние достигло 1,8 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что все кинопроизводство – в том числе контента для взрослых – было приостановлено, а миллионы одиноких людей сидели дома, бизнес OnlyFans процветал.

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Огромные доходы OnlyFans

За первые десять месяцев 2020 сервис платного контента OnlyFans заработал 400 миллионов долларов, увеличившись на 540% по сравнению с предыдущим годом. При этом 80% выручки поступило именно от американских клиентов.

Что известно о OnlyFans Компания OnlyFans юридически зарегистрирована в Лондоне, Великобритания. Создатели контента могут реализовать на ресурсе услугу платной подписки, что позволяет предоставлять эксклюзивный контент своим подписчикам за вознаграждение. С ежемесячного членского взноса, который позволяет просматривать все видео создателя контента, платформа OnlyFans взимает 20% сбора. Сервис в первую очередь безумно популярен в нише развлечений для взрослых и эротического контента.

Количество производителей видео контента, которые предлагают услуги через OnlyFans выросла почти в пять раз – до 1,6 миллиона, включая таких звезд, как Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe и Rebecca Minkoff. Общее количество платных подписчиков выросло более чем на 500% и достигла отметки 82 млн.

По оценкам Forbes, доля Леонида Радвинского в Fenix International – компании-основательнице OnlyFans – сделала выходца из Украины новым американским миллиардером с состоянием около 1,8 миллиарда долларов.

Владелец OnlyFans и его партнеры не комментируют миллиардные состояния

Кроме этих впечатляющих финансовых показателей, которые были опубликованы в Великобритании, сам Леонид Радвинский не ответил на неоднократные просьбы о комментарии. Представители сервиса OnlyFans также отказались от комментариев.

Что известно о Леониде Радвинском

Сервис OnlyFans был основан в 2016 году британским предпринимателем Тимоти Стоукли совместно с отцом Гаем Стоукли, и братом Томасом. В британских документах Леонид Радвинский и Гай Стоукли указаны как единственные директора компании. Тимоти Томас и Гай Стоукли отказались от комментариев относительного миллиардного состояния Леонида Радвинского.

По открытым данным, которые доступны в сети, семья Леонида Радвинского выехала в США из Одессы, когда ему было всего 6 лет. Лично Леонид Радвинский на собственном сайте указывает, что он "иммигрант из Украины в первом поколении".

С юного возраста Леонид Радвинский понял, что контент для взрослых это прибыльная ниша для бизнеса. Первые миллионы он заработал именно на порталах, которые предлагали пользователям контент 18+. По данным Forbes в 2002 году один из сайтов Леонида Радвинского приносил ему в 5000 долларов прибыли в день, что в годовом исчислении составляет 1,8 миллиона долларов.