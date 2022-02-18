Программа будет длиться 5 месяцев и ориентирована на B2B-стартапы, занимающиеся разработкой программного обеспечения или решений для улавливания, хранения и снижения выбросов углерода. Украинский стартап получил 50 тысяч евро наличными и 30 тысяч на покрытие стоимости программы.

Читайте также Что тормозит Украину на пути к технологичному прорыву

S.Lab стал участником программы Wise Guys Sustainability

Сделка с акселератором предусматривает, что украинский S.Lab передаст ему долю в стартапе. Точный процент не раскрывают, однако по условиям программы он не может превышать 9% .

Что известно об акселераторе Startup Wise Guys С 2012 года – один из ведущих инвесторов в регионах Восточной, Центральной и Северной Европы. Фокусируется на стартапах на ранних стадиях, работающих в направлениях SaaS, финтех, кибербезопасности и постоянстве окружающей среды. В портфеле акселератора – более 250 инвестиций и 8 экзитов.

Вместе с украинским стартапом в программу Wise Guys Sustainability попали еще 8 проектов из Эстонии, Франции, Румынии, Латвии, Греции, Дании, Польши и США. После завершения у всех них будет возможность получить follow-on инвестиции на сумму до 200 тысяч евро .

Чем занимается украинский S.Lab

Стартап основан в 2020 году Юлией Бялецкой и Евгением Томилиным. Компания занимается изготовлением экологической упаковки и предметов декора на основе мицелия грибов и стеблей технической конопли. По словам учредителей, их продукт – на 100% биоразлагаемый . Он разлагается в грунте за 1 – 1,5 месяца и способен полностью заменить пластик.

Эко-упаковка украинского S.Lab / Фото S.Lab