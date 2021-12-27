Украинский язык в списке 20 самых популярных: кто и для чего его изучает

Сегодня существует немало инструментов, позволяющих выучить иностранный язык онлайн. Одним из них является украинский стартап Preply, предлагающий найти квалифицированных преподавателей из любого уголка мира.

На платформе есть возможность изучать около 50 языков. Основатель Preply Дмитрий Волошин рассказал в эксклюзивном интервью Бизнес 24, что украинский среди пользователей площадки входит в 20 самых популярных.

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Украинский в топ-20 самых популярных языков для изучения

Дмитрий Волошин поделился, что на платформе Preply пользователи охотно учат украинский язык. Он входит в 20 самых популярных, в частности, из-за большого количества высококвалифицированных преподавателей.

Стартапер делит людей, которые изучают украинский, на две группы:

люди с украинскими корнями, которые изучают родной язык, чтобы восстановить связь со своей страной и ее культурой;

пользователи, которые много путешествуют и любят экзотику, воспринимают язык как опыт.

Например, 50-летний житель Техаса уже около полутора года изучает украинский, чтобы приехать в Украину, поговорить по-украински в здешних ресторанах, с людьми, провести здесь несколько месяцев, и потом вернуться в США, чтобы начать учить японский,

– отмечает Дмитрий Волошин.

Вместе с тем предприниматель добавляет, что среди украинцев наиболее популярным языком для изучения является английский язык. По его оценкам, мотивацией в этом случае является возможность лучшего трудоустройства и более высокая зарплата. Далее за ним наиболее популярны французский, немецкий и испанский языки.