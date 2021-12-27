На платформе есть возможность изучать около 50 языков. Основатель Preply Дмитрий Волошин рассказал в эксклюзивном интервью Бизнес 24 , что украинский среди пользователей площадки входит в 20 самых популярных.

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Украинский в топ-20 самых популярных языков для изучения

Дмитрий Волошин поделился, что на платформе Preply пользователи охотно учат украинский язык. Он входит в 20 самых популярных , в частности, из-за большого количества высококвалифицированных преподавателей.

Стартапер делит людей, которые изучают украинский, на две группы :

люди с украинскими корнями, которые изучают родной язык, чтобы восстановить связь со своей страной и ее культурой;

пользователи, которые много путешествуют и любят экзотику, воспринимают язык как опыт.

Например, 50-летний житель Техаса уже около полутора года изучает украинский, чтобы приехать в Украину, поговорить по-украински в здешних ресторанах, с людьми, провести здесь несколько месяцев, и потом вернуться в США, чтобы начать учить японский,

– отмечает Дмитрий Волошин.