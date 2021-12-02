Украинский IT-гигант открывает офисы сразу в 4 городах

Одна из крупнейших IT-компаний Украины SoftServe открывает 4 новых офиса. Пространства для работников компании появятся в Виннице, Хмельницком, Ужгороде и Одессе.

В целом, новые офисы рассчитаны на 100 рабочих мест, которые будут работать в коворкинге, поскольку открываются во время пандемии. К 2022 году SoftServe планирует привлечь к этим местам еще 350 сотрудников.

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Зачем компании новые офисы

Коворкинг в Виннице, где сейчас работают около 50 специалистов, уже полностью функционирует. Следующей стала Одесса, где сотрудники могут работать вместе с 1 декабря. Далее в планах компании открытие пространства в Ужгороде 17 декабря, а в Хмельницком – в январе следующего года.

Мы начали активно готовиться к открытию новых офисных помещений летом. С увеличением количества ремоут-специалистов мы все чаще получали запросы на место, где они могли бы работать вместе и, наконец, общаться вживую,

– рассказала Анастасия Фролова, директор по управлению талантами DC SoftServe.

Представительница компании добавила, что новые офисы также важны для поддержания уровня вовлеченности и активного развития компании в регионах, продвижении местных IT-сообществ.