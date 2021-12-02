В целом, новые офисы рассчитаны на 100 рабочих мест, которые будут работать в коворкинге, поскольку открываются во время пандемии. К 2022 году SoftServe планирует привлечь к этим местам еще 350 сотрудников.
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Зачем компании новые офисы
Коворкинг в Виннице, где сейчас работают около 50 специалистов, уже полностью функционирует. Следующей стала Одесса, где сотрудники могут работать вместе с 1 декабря. Далее в планах компании открытие пространства в Ужгороде 17 декабря, а в Хмельницком – в январе следующего года.
Мы начали активно готовиться к открытию новых офисных помещений летом. С увеличением количества ремоут-специалистов мы все чаще получали запросы на место, где они могли бы работать вместе и, наконец, общаться вживую,
– рассказала Анастасия Фролова, директор по управлению талантами DC SoftServe.
Представительница компании добавила, что новые офисы также важны для поддержания уровня вовлеченности и активного развития компании в регионах, продвижении местных IT-сообществ.
Что известно о компании SoftServe
Крупнейшая глобальная IT-компания с украинскими корнями, работает в сфере разработки программного обеспечения и консалтинговых услуг. Является одной из самых больших в своем сегменте в Центральной и Восточной Европе.
Насчитывает 38 офисов и около 12 тысяч сотрудников. Основные офисы расположены во Львове и в Остине (Техас, США).