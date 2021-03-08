Украинский интернет-магазин женского белья Alisa.ua отличился в Международный женский день. На сайте убрали обнаженные тела моделей, чтобы поддержать противодействие сексуальной объективации в рекламе и СМИ.

Маркетинг-директор Alisa.ua Лера Кутепова заверила, что их предприятие не считает 8 марта праздником весны и женственности. На самом деле их позиция такова – это День борьбы женщин за равные права.

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Директорка заверила, что сексуальная объективация закрепляет гендерные стереотипы в обществе. Также это может формировать негативное представление женщин о себе.

Такой коммуникации нет места в наши дни. Почему до сих пор принято считать, что 8 марта – это праздник весны и женственности. Своей коммуникацией мы хотим обратить внимание наших клиентов и общественности на его истинную суть и месседж,

– призвала Лера Кутепова.

Интернет-магазин создал хэштег #Правонатело.



Украинский интернет-магазин поддержал женщин / Коллаж 24 канала

Представители Alisa.ua призвали распространять свой манифест. В нем также разместили советы о том, как действовать, когда увидел рекламу, которая дискриминирует.

Справка. Социологическая группа " Рейтинг" провела опрос в феврале 2021 года об гендерном равенстве и стереотипах. Согласно результатам, 64% украинцев до сих пор считают, что приготовление пищи – это "женская" дело.